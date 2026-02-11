본문 바로가기
하나은행, KOSA와 손잡고 AI·SW기업 우대 대출상품 출시

김혜민기자

입력2026.02.11 13:52

'ESG경영 진단서' 발급기업에 최대 2.0% 우대금리

하나은행은 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA)의 'AI·SW기업 ESG경영 진단서'를 발급받은 기업에 최대 2.0%의 우대금리를 제공하는 대출상품을 출시했다고 11일 밝혔다.

서유석 하나은행 기업그룹 부행장(왼쪽 두번째)과 서성일 KOSA 부회장(세번째)이 'AI·SW기업 우대금리 대출상품 출시 행사'에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 하나은행 제공

서유석 하나은행 기업그룹 부행장(왼쪽 두번째)과 서성일 KOSA 부회장(세번째)이 'AI·SW기업 우대금리 대출상품 출시 행사'에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 하나은행 제공

이번 대출상품은 KOSA의 ESG경영 진단을 통해 ESG경영 실천을 객관적으로 검증받은 기업에게 실질적인 금융 혜택을 제공, 자발적인 ESG경영 확산을 유도하고 생산적 금융 생태계를 조성하기 위해 마련됐다.


진단서를 발급받은 AI·SW 기업은 대출한도 제한 없이 최대 2.0% 우대금리 혜택이 제공된다.

서유석 하나은행 기업그룹 부행장은 "ESG 규제 환경이 급속히 확산되는 상황에서 기술력이 뛰어난 AI·SW 기업의 성장을 지원하기 위해 이번 상품을 출시했다"며 "앞으로도 벤처·중소·중견기업에게 힘이 되는 다양한 금융 상품 및 서비스를 제공하여 생산적 금융 지원을 흔들림 없이 추진해 나가겠다"고 밝혔다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
아시아경제

