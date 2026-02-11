이재원 빗썸 대표가 11일 국회 정무위원회에서 열린 빗썸 관련 긴급 현안질의에 출석해 고개 숙여 사과하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"7개월 만에 14조 날렸다"…세계 500대 부자서 내... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] '오지급 사고' 빗썸 이재원 대표 "국민 여러분께 사과"
2026년 02월 11일(수)
이재원 빗썸 대표가 11일 국회 정무위원회에서 열린 빗썸 관련 긴급 현안질의에 출석해 고개 숙여 사과하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란
오입금 된 비트코인 팔아 빚 갚고 유흥비 쓴 이용자…2021년 대법원 판단은[리걸 이슈체크]
'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스
미모로 2개월만에 '33만 팔로워' 대박…초미녀 인플루언서 샴쌍둥이 정체가
"아이 낳으면 1000만원" 파격 지원하자…퇴사율 절반 '뚝'
"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란
"이번에도 완전히 속았다"…'이것' 때문에 미친 듯이 진화 중인 스캠
김길리, 美에 걸려 넘어져…韓쇼트트랙, 불운에 혼성계주 결승행 무산
'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스
"누가 HBM4 주도권 잡나"…엔비디아 공급 앞둔 삼성·하이닉스 '초격차 진검승부'