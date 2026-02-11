본문 바로가기
사회
사건사고

정교유착 합수본, '통일교 금품수수 의혹' 임종성 전 의원 소환

염다연기자

입력2026.02.11 09:48

통일교 숙원사업 등 관여 의혹
임 전 의원, 모든 혐의 부인

'통일교·신천지 정교 유착 의혹'을 수사하는 검경 합동수사본부가 금품 수수 의혹이 제기된 임종성 전 더불어민주당 의원을 소환했다.

임종성 전 더불어민주당 의원. 연합뉴스

임종성 전 더불어민주당 의원. 연합뉴스

합수본은 11일 오전부터 임 전 의원을 피의자 신분으로 소환해 조사 중이다.


임 전 의원은 2020년 4월 총선 무렵 통일교 측으로부터 3000만원의 금품을 받은 혐의를 받는다. 임 전 의원은 통일교가 설립한 세계평화국회의원연합(IAPP)의 한국의장을 맡으며 통일교 숙원 사업인 한일 해저터널 추진 등을 의제로 한 토론회를 주최하기도 했다.

또 통일교 간부들이 한학자 총재에게 작성한 'TM(참어머니) 특별보고' 문건에는 임 전 의원이 통일교의 키르기스스탄 수자원 사업에 도움을 줬다는 내용도 있는 것으로 알려졌다.


임 전 의원은 통일교의 '쪼개기 후원' 명단에도 이름을 올린 것으로 전해졌다. 통일교는 2020년 '월드서밋 2020' 개최 전후로 여야 정치권 인사 수십명에게 정치자금을 후원했는데, 이때 임 전 의원도 후원금을 받은 것으로 합수본은 의심하고 있다.


이날 합수본은 임 전 의원을 상대로 금품 수수 등 의혹 전반을 확인할 방침이다. 임 전 의원은 금품수수를 비롯한 혐의를 모두 부인하고 있다.




염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
