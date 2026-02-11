상주시, 스마트복지도시·스마트경로당 본격 운영

존애원의 정신·디지털기술 접목

경북 상주시(시장 강영석)는 지난 10일 문화회관 대공연장에서 어르신들의 디지털 소외를 해소하고 활기찬 노후생활을 지원하기 위한 존심애물 스마트경로당 개통식을 개최하고 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다.

행사장에는 강영석 상주시장, 윤문하 대한노인회 상주시지회장, 안경숙 상주시의회 의장, 남영숙 경북도 의원 등 지역 주요 인사와 경로당 어르신 200여 명이 함께해 개통을 축하했다.

이번 사업은 2025년 과학기술정보통신부 주관 스마트빌리지 보급 및 확산사업 공모에 선정되어 추진되었으며, 상주시는 지난해 12월 관내 40개소의 경로당과 1개소의 스튜디오에 실시간 양방향 온라인 영상 시스템을 구축 완료했다.

이를 통해 경로당 어르신들은 주 2회 스튜디오에서 송출되는 건강체조, 노래교실, 치매 예방 교육 등 고품질의 여가·복지 프로그램을 경로당에서 실시간으로 즐길 수 있게 됐다.

상주시는 2026년 공모사업에도 연속 선정되어 올해 경로당 50개소를 추가로 구축할 예정이며, 스마트경로당 운영의 내실 있게 하기 위하여 노인 일자리를 활용한 스마트도우미 40명을 배치하고, 어르신들의 눈높이에 맞춘 다양한 콘텐츠 개발에 박차를 가할 계획이다.

상주시 관계자는 "스마트경로당이 이웃과 소통하고, 배움의 즐거움을 나누며, 어르신들의 활력을 되찾는 디지털 사랑방으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠으며", 앞으로도 "존심애물의 정신으로 어르신들의 삶을 더욱 세심하고 따뜻하게 살피는 복지행정을 펼쳐 나가겠다"고 했다.





