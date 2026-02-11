청양군, 상반기 재정 2295억 신속 집행



정부 목표 웃도는 62% 집행 설정…대규모 투자사업부터 조기 투입



청양군청 전경 AD 원본보기 아이콘

경기 둔화로 위축된 지역경제에 불을 지피기 위해 충남 청양군이 상반기 지방재정 신속집행에 행정력을 집중한다.

군은 올해 상반기 재정의 62%를 조기 집행해 자금 흐름을 앞당기고, 민생경제 회복의 마중물로 삼겠다는 방침이다.

군은 지난 10일 군청 상황실에서 전상욱 부군수 주재로 실·과, 직속기관, 사업소장이 참석한 가운데 '2026년 상반기 신속집행 추진 보고회'를 열고 집행 전략을 점검했다.

군의 상반기 신속집행 목표액은 2295억 원으로, 대상 예산의 62%에 해당한다. 이는 정부가 제시한 재정집행 목표치를 웃도는 수준으로, 지역 내 소상공인과 중소업체에 실질적인 유동성을 공급하겠다는 판단에 따른 것이다.

보고회에서는 3억 원 이상 대규모 투자사업을 중심으로 사업별 집행 일정과 추진 현황을 집중 점검했다.

또 집행 지연 요인을 사전에 공유하고, 행정 절차 간소화와 신속집행 지침을 적극 적용해 조기 집행률을 끌어올리기로 했다.

군은 부군수를 단장으로 한 '신속집행 추진단'을 운영해 분야별 집행 실적을 상시 관리한다.

아울러 긴급 입찰, 선금 지급 제도 등을 최대한 활용해 예산 집행의 속도를 높일 계획이다.

전상욱 부군수는 "경제 불확실성이 큰 상황에서 공공 부문의 신속한 재정 투입은 지역경제 회복의 핵심 수단"이라며 "부서 간 협업을 강화해 계약 기간 단축 등 가능한 모든 방법을 동원해 목표를 달성해 달라"고 당부했다.

한편 김돈곤 군수는 올해 군정 운영의 최우선 과제로 '재정 집행의 속도와 효율'을 제시하며, 상반기 재정 조기 투입을 통해 지역 경기 회복의 체감도를 높이겠다는 방침을 밝힌 바 있다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>