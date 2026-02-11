브라질 영부인, SNS서 '한복' 입고 환한 미소…"방한 앞두고 선물 받아"

"한국 방문해 유대 강화할 것"

루이스 이나시우 룰라 다시우바(80) 브라질 대통령의 한국 방문을 앞두고 브라질 영부인이 한복을 입은 사진을 공개했다.

10일(현지시간) 상파울루 주재 한국 총영사관과 세계한민족여성네트워크(KOWIN) 브라질 지회 등에 따르면 브라질 대통령의 부인 호잔젤라 다시우바(59) 여사는 전날 상파울루 총영사 관저에서 브라질한인회 및 총영사관 관계자 등을 만나 환담했다.

이 자리에서 다시우바 여사는 현지 한인 커뮤니티로부터 한복을 선물 받았다. 해당 한복은 세계한민족여성네트워크 브라질 지회 이인숙 전 회장이 한국에서 직접 구입한 것으로 전해졌다.

다시우바 여사는 흰색 저고리에 푸른 빛이 감도는 치마를 입고 촬영한 사진과 한인회 관계자들로부터 환영받는 모습이 담긴 영상 등을 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 게시했다. 사진 속에는 병풍과 자개 공예품, 다식 등 한국 전통 물품도 함께 배치돼 있었다.

한복 입은 브라질 대통령 부인. 호잔젤라 다시우바 브라질 영부인 인스타그램

브라질 영부인은 게시글에서 "한국 공식 방문을 앞둔 시점에서 저는 한복을 선물로 받는 영광을 누렸다"고 했다. 이어 한복에 대해선 "주로 축제, 결혼식, 명절, 문화 행사 등에 입는 한국의 전통 의상"이라고 소개했다.

그는 또 "브라질 한인회는 1963년부터 활동해 왔으며, 브라질 내 한인 커뮤니티 약 5만 명을 대표한다"며 "1960년대부터 한인들은 브라질 섬유 산업에서 핵심적인 역할을 했다"고 평가했다. 그러면서 "한인들은 일자리를 창출하고, 생산 체인을 강화하며, 혁신과 가족 경영을 통해 브라질 산업 현대화를 도왔다"고 덧붙였다.

아울러 음악과 음식 등 양국의 문화적 연결고리에 대해서도 높이 평가하며 "저희는 곧 한국을 방문해 양국 간 외교적, 문화적, 경제적 유대를 강화할 것"이라고 강조했다.

앞서 청와대는 룰라 대통령 방한 일정을 조율 중이라고 밝힌 바 있다. 이재명 대통령은 지난해 11월 남아프리카공화국에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의를 계기로 열린 한·브라질 정상회담에서 "룰라 대통령의 방한을 기대한다"며 초청 의사를 전했으며, 룰라 대통령이 이를 수락함에 따라 실무적인 협의가 진행 중이다.

룰라 대통령은 다시우바 여사와 2022년 5월 결혼했다. 룰라 대통령은 앞선 두 명의 아내와 잇따라 사별했다.





