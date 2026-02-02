토스뱅크, '안심보상제'로 작년 금융범죄 피해자에 19억2000만원 지급

2021년 11월 제도 도입 후 61억원 보상

토스뱅크가 은행권 최초로 도입한 안심보상제를 통해 지난해 2466명 피해고객에게 19억200만원을 보상했다고 2일 밝혔다.

안심보상제는 고객이 보이스피싱·중고거래 사기 등 금융사고를 당했을 때 입은 손실을 보상해주는 제도로, 토스뱅크는 2021년 11월 제도 도입 이후 누적 8845명에게 총 61억원을 보상했다고 설명했다. 토스뱅킹은 보이스피싱 피해 때는 최대 5000만원, 중고거래 사기 피해 때는 최대 50만원까지 1회에 한해 보상하고 있다.

토스뱅크는 금융사고 발생 이후 고객이 필요한 절차를 보다 수월하게 진행할 수 있도록 은행 애플리케이션을 중심으로 신청과 보상 과정을 지원하는 시스템을 구축했다.

안심보상제뿐만 아니라 인공지능(AI) 기술을 통한 예방 체계를 강화하고 있다고 토스뱅크는 설명했다. 우선 '사기의심사이렌'이 경찰청, 더치트, 토스뱅크 자체 데이터를 통합해 탐지된 위험 계좌로의 송금을 실시간 경고한다.

여기에 머신러닝 기반 '사기 예측 모델'로 신고 이력이 없더라도 단시간 내 거래가 집중되는 등의 의심 패턴을 AI가 탐지해 주의 알림을 발송한다. 신고 데이터가 충분히 쌓이기 전 통장을 짧게 돌려쓰는 최신 사기 수법에 대응하기 위한 장치다.

다만 송금 전 사기의심사이렌을 통해 사기 의심 계좌라는 안내를 받았더라도 송금한 경우, 대리구매 의뢰, 불법 업체와의 거래 등 개인 간 중고거래 범위를 벗어난 특정 사기 유형은 보상 범위에서 제한될 수 있다.

토스뱅크 관계자는 "기술로 금융사고 위험을 줄이는 동시에 예측하기 어려운 피해까지 책임 있게 보완하는 '사전 차단 및 사후 책임' 체계를 고도화해 소비자 보호의 범위를 지속적으로 넓혀가겠다"고 말했다.

서울 강남구 토스뱅크 본사. 사진=강진형 기자aymsdream@ AD 원본보기 아이콘





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>