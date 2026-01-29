맑고 깔끔한 맛…프리미엄 홍삼 앰플 '명작수'

[2026아시아소비자대상]

아모레퍼시픽이 선보인 이너뷰티 브랜드 바이탈뷰티가 프리미엄 홍삼 앰플 '명작수'를 새롭게 출시한다.

명작수는 온 가족의 활력을 위한 입문용 홍삼 앰플로, 맑고 깔끔한 맛이 특징이다.이미 중장년층에게 오랜 사랑을 받고 있는 바이탈뷰티의 대표 제품 명작수 골드의 설계를 적용했다. 명작수 골드는 2013년 출시 이후 누적 판매 수량 2억 병, 누적 판매 금액 1조원을 돌파했다.

인삼의 열매인 진생베리는 인삼에서 매년 7월 중 단 한 주에만 얻을 수 있는 귀한 원료로, 인삼뿌리보다 진세노사이드Re 함량이 약 10배 높다. 특히 인삼열매의 진세노사이드는 구성과 함량이 다르기 때문에 인삼뿌리와 함께 섭취할 경우 각각의 특성을 보유한 진세노사이드의 성분을 다양하게 경험할 수 있다.

제품에는 인삼열매 200mg과 홍삼 지표 성분(Rg1, Rb1, Rg3, Re) 총 10mg이 함유되어 있으며, 정상적인 면역 기능에 필요한 아연과 비타민 B2·B6·나이아신을 담아 일상 속 활력과 에너지 관리에 도움을 준다. 첨가물 없이 부드럽게 맛을 낸 액상 앰플로, 홍삼의 쓴맛이 부담스러운 소비자도 편하게 즐길 수 있다. 1일 1회, 1앰플 그대로 마시거나 냉온수에 타서 섭취하면 된다.

바이탈뷰티 관계자는 "홍삼에 관심 있는 고객들이 꾸준히 건강을 챙길 수 있도록 홍삼의 명작을 새롭게 출시했다"며 더불어 "홍삼만으로는 놓쳤던 진세노사이드 성분을 인삼뿌리부터 열매까지 한 번에 섭취 가능한 이번 명작수는 젊은 소비자들도 부드럽고 맛있게 즐길 수 있을 것"이라고 전했다.

명작수는 아모레몰을 통해 구매할 수 있으며, 지난 19일부터는 네이버 바이탈뷰티 공식 브랜드 스토어에서도 구매가 가능하다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



