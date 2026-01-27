동아제약 판피린, 전속 모델에 이찬원…신규 광고 공개

브랜드 신뢰도 고려…첫 남자 모델로 발탁

'감기엔 빠른 엔딩' 메시지 담아

동아제약은 감기약 브랜드 판피린의 전속 모델로 가수 이찬원을 발탁하고 신규 광고를 선보인다고 27일 밝혔다.

판피린은 "브랜드 신뢰도와 건강하고 밝은 이미지를 고려해 출시 이후 첫 남자 모델로 이찬원을 선택했다"며 "향후 다양한 마케팅 활동을 전개할 계획"이라고 설명했다.

동아제약이 감기약 브랜드 판피린의 전속 모델로 가수 이찬원을 발탁했다. 동아제약 AD 원본보기 아이콘

신규 광고는 판피린의 65년 헤리티지와 주요 효능을 직관적으로 전달한다. 지난해 밤 전용 감기약인 '판피린 나이트액' 출시로 라인업을 확대한 판피린은 광고를 통해 낮에는 판피린큐, 밤에는 판피린 나이트액으로 온종일 감기 증상을 케어할 수 있다는 점을 강조한다.

새로운 광고 캠페인인 '엔딩'편은 판피린과 감기를 끝낸다(END)는 의미를 담았다. 이찬원은 트로트 메들리를 통해 코감기, 목감기, 기침감기의 상황별 모습을 보여주며 '감기엔 빠른 엔딩'이라는 메시지로 판피린의 주요 효능을 전한다.

이찬원이 출연한 판피린 광고는 동아제약 공식 유튜브 채널과 TV 등을 통해 시청할 수 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



