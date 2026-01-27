CJ올리브영, IP협업 본격화…올해 첫 협업은 '망그러진 곰'

박년 캐릭터 컬래버 협업…매출·방문객 수 성장

'망그러진 곰' 21개 브랜드 기획 119개 상품 선보일 예정



CJ올리브영은 올해 첫 캐릭터 협업 상대로 '망그러진 곰'을 선정했다고 27일 밝혔다. CJ올리브영 AD 원본보기 아이콘

CJ올리브영이 2월 한 달간 국내 캐릭터 '망그러진 곰'과 올해 첫 협업을 진행한다고 27일 밝혔다. 올리브영은 올해 인기 캐릭터 등 IP(지식재산권)을 활용한 협업을 확대해나간다는 구상이다.

올리브영은 지난해 진행한 산리오캐릭터즈와 팝마트코리아와의 협업을 통해 캐릭터 협업 가능성을 확인했다. 7월 한 달간 진행한 산리오 협업 참여 브랜드 매출은 전년 동기 대비 60% 증가했으며, 팝업스토어에는 3주간 3만3000명이 방문하며 역대 최다 방문객 수를 기록했다. 지난해 12월 올리브영N 성수 팝마트 팝업스토어 운영 기간 동안 외국인 매출 비중이 70%에 달하는 등 글로벌 고객의 방문과 구매 효과도 뚜렷했다.

올리브영은 올해도 국내외 대형 IP와의 협업 본격 확대에 나선다는 구상이다. IP의 콘텐츠 경쟁력을 활용해 고객 브랜드 경험은 확장하는 동시에 올리브영이 직접 IP 협업 구조를 마련해 브랜드 참여사의 문턱은 낮추고 마케팅 효과는 높인다는 전략이다.

올해 첫 협업 캐릭터인 '망그러진 곰'은 국내 창작자인 유랑 작가의 작품으로, 일상의 감정을 솔직하게 담은 스토리 콘텐츠로 꾸준한 사랑을 받았다. 현재는 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 팔로워 70만명을 보유할 정도로 두터운 팬덤을 자랑한다.

올리브영은 이번 협업을 통해 총 21개 브랜드와 함께 기획한 119종의 상품을 선보일 예정이다. 기초 화장품과 색조 화장품 등 다양한 뷰티 제품에 캐릭터 디자인을 패키지에 적용하고, 파우치와 동전 지갑 등 증정품도 함께 구성했다. 이와 함께 인형 키링과 텀블러 등 소장 가치를 높인 라이프스타일 상품도 출시한다. 관련 상품은 전국 오프라인 매장과 국내·글로벌 온라인 몰에서 구매할 수 있다.

구매 고객을 위한 한정판 굿즈도 준비했다. 행사 기간 올리브영 매장과 온라인몰에서 7만원 이상 구매 시 망그러진 곰 굿즈를 받을 수 있다. 2월 1일과 13일 두 차례에 걸쳐 캐릭터 얼굴 모양의 쿠션 담요 세트와 수납용 파우치를 각각 선착순 증정한다.

글로벌 고객이 많이 찾는 '트렌드팟 바이 올리브영 홍대'에서는 2월 1일부터 22일까지 '망그러진 곰의 특별한 꿈 속'을 주제로 구현한 팝업 공간을 선보인다. 체험 콘텐츠에 모두 참여한 고객에게는 응원 부적 등 캐릭터 굿즈를 제공하며, 현장 구매 고객에게는 파우치, 유리컵 세트 등 구매 금액대에 따라 팝업스토어에서만 받을 수 있는 굿즈를 추가 증정한다.

협업 세계관을 담은 웹툰 콘텐츠도 공개된다. 웹툰은 유랑 작가와 올리브영의 공식 인스타그램 계정에서 만나볼 수 있다. 이 밖에도 온라인몰 기획전 페이지에서는 고객이 캐릭터 스티커를 활용해 나만의 상품을 만드는 참여형 이벤트를 진행한다.

올리브영 관계자는 "이번 캠페인은 온·오프라인을 아우르는 다양한 참여 요소를 통해 고객이 올리브영을 보다 입체적으로 경험할 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 다양한 IP와의 협업을 통해 고객에게 새로운 경험을 제공하고, 입점 브랜드사와 함께 성장하는 협업 모델을 지속해서 고도화해 나갈 것"이라고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>