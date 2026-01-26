코스피 하락 전환, 코스닥은 1062 도달…신고가 속출

코스피 5062 신고가 경신 후 매물 출회

코스닥도 1062 도달…5년 내 최고가 기록

기관 2兆 역대급 순매수 보여

코스피는 사상 최고가를 기록한 뒤 5000선 밑으로 내려와 잠시 숨 고르고 있는 한편 코스닥은 5년 만의 최고가를 기록하며 고공행진하고 있다.

26일 오후 1시50분 코스피는 전 거래일 대비 0.78% 내린 4951.33을 기록했다. 4997.54로 강보합 출발 이후 5023.76까지 도달, 사상 최고가를 경신했다. 이후 다시 차익실현 매물이 출회되면서 4900선으로 하락했다.

투자주체별로는 외국인과 기관이 각각 6967억원, 1조303억원어치를 순매도했다. 개인 홀로 1조7541억원을 순매수했다. 지난 8일 1조8573억원 이후 가장 큰 순매수 규모다.

거의 모든 업종이 하락세로 돌아섰다. 건설(-2.65%), 유통(-2.28%), 운송·창고(-1.86%), 음식료·담배(-1.55%), 운송장비·부품(-1.51%), 전기·가스(-1.48%), 기계·장비(-1.28%), 전기·전자(-1.09%), 증권(-1.04%) 등 1% 넘게 하락한 업종도 다수였다. 금속(5.05%), 의료·정밀기기(3.46%), IT서비스(1.20%) 정도만 상승세를 보였다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 하락세다. HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 605,000 전일대비 22,000 등락률 -3.51% 거래량 212,451 전일가 627,000 2026.01.26 15:13 기준 관련기사 오천피·천스닥 출발…장 초반 강세오천피 안착, 외국인 매수세에 달렸다한화오션發 조선업 '원하청 성과급' 수면 위로 전 종목 시세 보기 close (-4.3%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 492,500 전일대비 17,500 등락률 -3.43% 거래량 3,643,765 전일가 510,000 2026.01.26 15:13 기준 관련기사 코스닥 바이오 급락 이후 ‘과도한 조정’ 진단…선별적 기회론 다시 부상코스피 5000의 힘은 ‘머니무브’…예금·가상자산·연금까지 증시로 몰린다오천피·천스닥 출발…장 초반 강세 전 종목 시세 보기 close (-3.6%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 736,000 전일대비 31,000 등락률 -4.04% 거래량 3,023,692 전일가 767,000 2026.01.26 15:13 기준 관련기사 코스피 5000의 힘은 ‘머니무브’…예금·가상자산·연금까지 증시로 몰린다오천피·천스닥 출발…장 초반 강세[굿모닝 증시]美증시 혼조세…코스피 5000 공방전 전망 전 종목 시세 보기 close (-3.1%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 155,200 전일대비 3,800 등락률 -2.39% 거래량 1,364,121 전일가 159,000 2026.01.26 15:13 기준 관련기사 오천피·천스닥 출발…장 초반 강세'대변신' 기아 셀토스, 생애 첫차부터 패밀리카까지…200만원 인상[굿모닝 증시]美증시 혼조세…코스피 5000 공방전 전망 전 종목 시세 보기 close (-2.0%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 91,800 전일대비 1,500 등락률 -1.61% 거래량 5,799,720 전일가 93,300 2026.01.26 15:13 기준 관련기사 오천피·천스닥 출발…장 초반 강세오천피 안착, 외국인 매수세에 달렸다코스피 5000 견인한 머니무브…예금·가상자산 자금까지 증시로 유입 전 종목 시세 보기 close (-1.8%) 등의 낙폭이 두드러졌다. 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,262,000 전일대비 7,000 등락률 +0.56% 거래량 125,937 전일가 1,255,000 2026.01.26 15:13 기준 관련기사 오천피·천스닥 출발…장 초반 강세코스피, 장 초반 5000선 회복…코스닥도 상승[클릭 e종목]"한화에어로스페이스, 마르지 않는 수주 파이프라인" 전 종목 시세 보기 close 만 0.4% 올랐다.

같은 시간 코스닥은 전 거래일보다 5.85% 오른 1052.05를 기록했다. 오후 1시20분께에는 1062.00으로 52주 신고가를 새로 썼다. 2021년 8월6일 기록한 1062.03 이후 5년 만의 최고치다. '천스닥'으로 강보합 출발 이후 상승세가 유지되는 모습이다.

코스닥 시장에서는 반대로 외국인과 기관이 각각 5761억원, 2조332억원을 순매수했다. 개인은 2조5127억원을 순매도했다. 기관의 순매도, 개인의 순매수 규모 모두 역대급이다.

코스닥 시장에서는 모든 업종이 상승세다. 금융 업종은 무려 12.52% 급등했다. 제약(8.24%), 기계·장비(7.05%), 일반서비스(6.30%), 제조(6.00%), 전기·전자(5.74%), 화학(4.86%), 비금속(4.18%), 의료·정밀기기(3.46%), 유통(3.41%), 오락·문화(2.47%), 종이·목재(2.02%) 등 2% 넘게 오른 종목도 다수였다.

시총 상위 10위 종목도 모두 오름세다. 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 679,000 전일대비 140,000 등락률 +25.97% 거래량 1,789,982 전일가 539,000 2026.01.26 15:13 기준 관련기사 [특징주] 레인보우로보틱스 상한가…52주 신고가4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"(종합)오천피·천스닥 출발…장 초반 강세 전 종목 시세 보기 close (22.8%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 241,000 전일대비 43,000 등락률 +21.72% 거래량 3,803,337 전일가 198,000 2026.01.26 15:13 기준 관련기사 기회가 왔다면 제대로 살려야...최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"(종합)오천피·천스닥 출발…장 초반 강세 전 종목 시세 보기 close (19.1%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 130,200 전일대비 24,300 등락률 +22.95% 거래량 14,459,572 전일가 105,900 2026.01.26 15:13 기준 관련기사 4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"(종합)오천피·천스닥 출발…장 초반 강세종목은 잘 골랐는데 투자금이 부족하네...4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close (16.9%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 209,000 전일대비 34,700 등락률 +19.91% 거래량 4,264,868 전일가 174,300 2026.01.26 15:13 기준 관련기사 오천피·천스닥 출발…장 초반 강세코스피, 5000 뚫은 후 상승폭 반납하며 4950 마감…"삼성전자 신고가""아무도 가지 못한 길"…5000선 돌파한 코스피 전 종목 시세 보기 close (14.7%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 185,600 전일대비 19,700 등락률 +11.87% 거래량 1,588,523 전일가 165,900 2026.01.26 15:13 기준 관련기사 4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"(종합)오천피·천스닥 출발…장 초반 강세코스피, 현대차 '질주'에 4900선 탈환…코스닥은 2%대 급락 전 종목 시세 보기 close (11.3%) 등 두 자릿수 상승세를 보인 종목도 여럿이었다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



