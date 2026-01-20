동아제약, 피부 과다각화 치료제 ‘케라논 연고’ 출시

우레아·살리실산 복합 처방으로 과다각화 증상 완화 도움

동아제약은 피부 과다각화 치료제 '케라논 연고'를 출시했다고 20일 밝혔다.

과다각화증은 피부 각질층이 비정상적으로 두꺼워져 피부가 거칠고 단단해지는 증상이다. 각질 탈락이 원활하지 않을 경우 피부 들뜸이나 착색, 모공이 도드라져 보이는 현상이 나타날 수 있다.

케라논 연고는 우레아와 살리실산을 복합 처방한 일반의약품이다. 주성분인 우레아는 각질층의 수분 함량을 높여 두꺼워진 각질을 부드럽게 한다. 살리실산 5%는 각질 용해 작용을 통해 각질 완화와 제거를 동시에 돕는다.

또한 덱스판테놀과 쉐어버터를 함유해 각질 관리 후 피부 자극을 완화하고 보습 효과를 강화했다. 피부에 밀착되는 코팅 밤 제형을 적용해 유효 성분의 밀폐력을 높이고 보습 효과가 오래 유지되도록 설계했다.

동아제약 관계자는 "피부 불편을 겪는 소비자들에게 실질적인 대안이 되길 기대한다"고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



