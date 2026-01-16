"초밥집·냉면집에서도 판다"…외신이 본 한국 '두쫀쿠'

BBC "수백 개의 쿠키가 몇 분 만에 완판"

"두쫀쿠 지도까지 등장…가격 상승할 것"

두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠) 열풍이 이어지는 가운데 영국 BBC도 이 현상을 집중 조명했다. 기존 베이커리들은 물론 일반 음식점도 두쫀쿠를 만들어 판매하고 있는 점이 흥미롭다고 바라봤다.

14일(현지시간) BBC는 두바이의 초콜릿에서 영감을 받은 디저트가 한국에서 큰 인기를 끌고 있다고 보도했다. 피스타치오 스프레드, 카다이프, 마시멜로가 들어간 끈적하고 진한 쿠키가 한국에서 품귀 현상까지 보이고 있다는 것이다.

BBC는 상점들이 쿠키를 단 몇 분 만에 수백 개씩 팔아치우고 있으며, 이러한 열풍으로 주요 재료 가격이 급등하고 있다고 전했다. 지난해 9월 걸그룹 아이브의 장원영이 인스타그램에 사진을 올리면서 처음 인기를 얻었고, 현재 5000원에서 1만원 사이에 거래되고 있지만 강한 수요로 인해 가격이 상승할 것으로 예상된다고 언급했다.

또 디저트 가게와 빵집뿐만 아니라, 초밥집부터 냉면 전문점까지 다양한 식당에서 판매하는 점이 흥미롭다고 보도했다. 한국인들의 큰 선호 탓에 심지어 쿠키를 파는 가게와 재고량을 실시간으로 추적하는 지도까지 만들어졌을 정도다.

여러 음식 평론가들은 두바이 쫀득 쿠키가 한국에서 성공한 이유로 '두껍고 밀도 높은 식감'을 꼽았다. 이 현상을 두고 BBC는 "글로벌 디저트가 한국식 소비문화와 결합해 폭발적인 유행으로 확장된 사례"라고 평가했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>