고환율에 수입물가 6개월 연속 상승 [3분 브리프]

①지난달 수입물가 0.7%↑…환율 상승에 6개월 연속 올라

②꺾이지 않는 환율…"고환율 기대심리+수급 불균형 영향"

③거래량↑ 거래액↓…서울 아파트 시장 '중저가 중심' 재편

MARKET INDEX

○미 뉴욕증시 기술주·금융주 동반 약세에 일제 하락

○고평가 논란 기술주에서 중소형주로 순환매 장세

○中, 엔비디아 H200 반입 금지·카드 금리 상한제 여파

TOP 3 NEWS

■ "고환율에…" 수입물가 6개월 연속 상승, 소비자물가 부담 커진다 ○2021년 5~10월 이후로 최장기간 오름세

○수입물가, 1~3개월 시차로 소비자물가 반영

○"이달 환율·국제유가 움직임 좀 더 지켜봐야"

■ "간신히 낮춰놨는데"…새해 꺼지지 않는 환율 급등세, 배경은 ○강도 높은 경고에도 당국 개입 효과는 사흘

○수급 불균형 해소 안돼…强 달러+엔화 약세

○기저엔 '환율 상승 기대심리' 지적도

■ 강남은 자식 주고 강북은 영끌…서울 아파트 거래량 늘었는데 거래액 연중 최저 ○12월 거래량 늘었지만 총액 급감

○9억 이하 강북아파트 집중 매수

○'중저가, 실수요' 중심 거래지도 재편

그래픽 뉴스 : 하루 만에 10% 급등…현대차에 쏠린 '로봇 상장' 기대

○CES서 '뉴 아틀라스' 공개 후 관련주 급등

○보스턴다이내믹스 상장시 지분가치 영향 관심↑

○"'지분가치 재평가'와 '본업 시너지' 분리해서 봐야"

돈이 되는 法

■ "해킹으로 개인정보 유출…단순한 불안감, 손해배상 대상 아니다" ○40만명 이메일 주소·비밀번호 유출…회원은 "정신적 손해" 주장

○법원 "위자료 배상할만한 정신적 손해 없어"

○사측, 유출 즉시 개인정보위·사이버수사국 신고

■ 강풍에 떨어진 간판에 사망…업주·건물주도 책임 못 피한다 ○하급심, 30~80% 책임 인정

○2018년 콩레이, 2020년 마이삭 판례 참고해야

○대법 "자연력 기여 인정 제외하고 손해배상 범위 설정해야"

■ 한국계 '샌디 리', 마두로 마약 결정적 증인 변호사로 선임 ○법률신문 기자에 밝혀

○서울 출생, 국제 마약 사건 전문

○'스콜피온' 마약 카르텔 사건 맡기도

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.



오늘 핵심 일정

○국내

08:00 한국 실업률(12월)

08:55 한국 무역수지(12월)

10:00 한국 금리 결정(1월)

○해외

00:00 미국 기존주택판매(12월)

00:00 미국 기업재고(MoM) (10월)

00:30 미국 원유재고

16:00 영국 GDP(MoM) (11월)

16:00 독일 도매물가지수(MoM) (12월)

16:45 프랑스 소비자물가지수(MoM) (12월)

18:50 스페인 10년물 국채입찰

22:30 미국 필라델피아 연은제조업활동지수 (1월)

22:30 미국 신규 실업수당청구건수

22:45 미국제조업 구매관리자지수 (1월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 3℃( ▲ 12 ℃) ｜최고기온 : 8℃( ▲ 6 ℃)

○강수확률 오전 60%｜오후 20%

○미세먼지 오전 한때나쁨｜오후 나쁨

