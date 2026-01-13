메디힘, 상담 중심 비대면 의료 플랫폼 ‘이뻐’ 출시…글로벌 첫 무대는 일본

메디힘(MediHIM)이 비대면 의료상담 지원 플랫폼 이뻐(IPPEO)를 공식 출시했다. 이뻐는 시술이나 병원 선택을 서두르지 않고, 사용자가 충분한 상담을 통해 이해한 뒤 결정하도록 돕는 서비스로 일본 시장을 시작으로 본격적인 확장을 예고했다.

기존 의료·성형 관련 의사결정 과정은 정보 검색과 후기 비교에 집중돼 왔으나, 실제로는 '내 상황에 정말 맞는 선택인지'에 대한 확신을 얻기 어렵다는 한계가 지속적으로 제기돼 왔다. 이뻐는 이러한 문제의식에서 출발해, 결정을 내리기 전 단계에서의 상담 경험을 서비스의 중심에 두고 설계됐다.

글로벌 비대면 의료상담 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있다. 시장조사기관 포춘 비즈니스 인사이트(Fortune Business Insights)에 따르면 해당 시장은 2025년 약 1,199억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 아시아·태평양 지역 역시 향후 큰 폭의 확대가 예상된다. 이러한 흐름 속에서 이뻐는 의료 서비스 자체보다 의료 선택 과정에서 발생하는 불안과 정보 격차를 줄이는 데 초점을 맞추고 있다.

이뻐는 한국 의료진과의 비대면 상담을 통해 사용자가 자신의 상태와 고민을 충분히 설명하고, 시술이나 수술을 포함한 다양한 선택지에 대해 이해할 수 있도록 돕는다. 상담 과정은 특정 의료 행위를 전제로 하지 않으며, 결정을 서두르기보다 '왜 필요한지, 무엇을 고려해야 하는지'를 정리하는 구조로 운영된다. 이를 통해 의료 선택에 따르는 심리적 부담과 정보 불균형을 완화하는 것이 목표다.

첫 진출 시장으로 일본을 선택한 배경에 대해 이뻐 측은 "일본은 의료·미용 관련 정보는 풍부하지만, 개인의 상황에 맞는 선택을 확신하기까지의 과정은 충분히 제공되지 않는 경우가 많다"며 "이뻐는 고객이 스스로 질문하고 이해하며 결정할 수 있는 환경을 만드는 데 의미를 두고 있다"고 설명했다.

이뻐는 ▲비대면 상담을 통한 선택 지원 ▲상담 이후 일정 조율 및 예약 관리 ▲다양한 결제 방식 안내 ▲일본 현지 파트너 연계를 통한 이용 편의성 강화 등의 서비스를 제공한다. 의료행위를 직접 제공하지 않으며, 고객이 보다 신중하게 선택할 수 있도록 전 과정을 지원하는 역할에 집중한다는 설명이다.

이뻐 관계자는 "비대면 의료상담이 보편화된 지금, 중요한 것은 얼마나 빠르게 연결하느냐보다 얼마나 충분히 이해할 수 있느냐"라며 "이뻐는 고객이 타인의 선택을 따르기보다, 스스로 납득한 결정을 내릴 수 있도록 돕는 플랫폼이 되고자 한다"고 말했다.

한편 이뻐는 일본 시장을 시작으로 서비스를 단계적으로 고도화하고 있으며, 향후 국내를 비롯해 아시아 주요 국가 등 글로벌 시장 진출도 준비 중이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>