머스크, 엔비디아 자율주행 기술 평가…"5~6년 이상 걸릴 것"

엔비디아 알파마요에 견제구

"카메라·AI 컴퓨터 대규모 설계 못할 것"

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 엔비디아의 자율주행 기술을 두고 상용화까지는 상당한 시간이 필요하다며 기술 격차를 강조했다.

7일(현지시간) 머스크 CEO의 엑스(X·옛 트위터) 페이지에 따르면 그는 전날 엔비디아의 자율주행 플랫폼 '알파마요'에 관한 게시물에 답글로 "자율주행이 어느 정도 작동하기 시작하는 시점부터 인간보다 훨씬 안전한 수준에 이르기까지는 몇 년이 걸린다"고 지적했다.

그러면서 "기존의 자동차 회사들은 몇 년이 지나도 테슬라처럼 카메라와 AI 컴퓨터를 차량에 대규모로 설계하지 못할 것"이라고 기술 격차를 강조했다.

그는 또 "그래서 테슬라에 경쟁 압박은 5∼6년 후에나 있을 수 있지만, 아마도 더 오래 걸릴 것"이라고 덧붙였다.

젠슨 황 엔비디아 CEO는 지난 5일 라스베이거스 'CES 2026'에서 알파마요를 공개하면서 자율주행 시스템이 인간과 비슷하게 주변 상황을 판단하고 추론해 동작할 수 있다고 설명했다. 황 CEO는 알파마요가 탑재된 첫 차량인 메르세데스 벤츠 'CLA'가 올 1분기 안에 미국에서 출시되고, 2∼3분기에는 유럽과 아시아 시장 등에서 출시될 예정이라고 밝혔다.

황 CEO는 이어 6일 기자회견에서 "인간의 개입이 없는 자율주행 수준인 레벨4 단계에 매우 빠르게 진입할 것으로 확신한다"고 밝혔다.

테슬라의 완전자율주행(FSD)은 아직 운전자의 개입이 필요한 감독형 자율주행 단계에 머물러 있다. 지난해 6월 텍사스주 오스틴에서 로보택시 서비스를 시작했으나, 규제 문제로 지역 확장에 어려움을 겪고 있다. 테슬라는 샌프란시스코에서 차량 호출 서비스를 제공하고 있지만, 무인택시 허가가 없어 안전요원이 동승한 형태로 운행 중이다.





