경기도, 체납자 이륜자동차 공매 등 통해 2억7천만원 징수

경기도가 100만원 이상 장기 체납 개인·법인 소유 이륜자동차에 대한 전수조사를 통해 2억7000만원의 체납 세금을 징수했다.

경기도는 체납자 실태조사를 위해 주소지와 사업장을 방문하는 과정에서 고가의 이륜자동차를 발견했으나, 이륜자동차는 차량 원부 압류 등 체계적인 체납처분이 이뤄지지 않는 사례를 확인했다.

이에 따라 경기도는 장기 체납자 소유 고급 이륜자동차에 대한 전수조사에 착수해 지난 8월 체납자 591명이 소유한 이륜자동차 723대를 확인하고 이를 31개 시군 담당 부서에 일괄 통보했다.

이후 11월까지 약 4개월간 시군과 합동으로 체납자 주소지·사업장 탐문수색과 현장 징수 활동을 벌였다. 이 과정에서 실제 소재가 확인된 이륜자동차는 338대였으며, 현장 납부 독려와 압류 조치를 통해 총 2억7000만원을 징수했다.

현장에서 적발된 이륜자동차 가운데는 미국산 할리데이비슨 등 고가 수입 이륜차도 다수 포함돼 있었다. 징수팀은 이 중 자진 납부를 거부한 체납자 소유 이륜자동차 1대를 즉시 공매 처분했다.

노승호 경기도 조세정의과장은 "남은 이륜자동차 385대도 계속 조사해 끝까지 책임을 묻겠다"며 "조세 회피 행위에는 엄정하게 대응하고, 성실 납세자가 존중받는 조세 질서를 확립해 나가겠다"고 말했다.





