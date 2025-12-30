李대통령 "댓글 조작 너무 심해…민주주의 위협 행위"

30일 청와대 복귀 후 첫 국무회의

이 대통령 "댓글 조작 수사 성과 보고하라"

이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 30일 "댓글 여론 조작이 너무 심하다"며 "민주주의 체제를 위협하는 행위"라고 지적했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대에서 열린 국무회의에서 "댓글의 순위를 조작하는 것은 업무 방해일 뿐만 아니라 정보 조작"이라며 이같이 밝혔다. 참석 부처들을 향해서는 "각별한 경각심을 가지고 행안부든 법무부든 잘 챙겨달라"라고 강조했다.

이 대통령은 "댓글도 도움이 되는 게 많아서 잘 체크하는데, 이걸 악용하는 집단이 있다"며 "댓글을 선점해서 맨 위에 거짓말해놓고 '좋아요'를 받아 국민의 눈을 흐린다"고 비판했다.

윤호중 행정안전부 장관에게는 "저번에 수사 좀 하라고 했는데 어떻게 됐느냐"고 물었고, 윤 장관은 "경찰청에서 전담 조직을 만들고 있다"고 답했다. 이에 이 대통령은 "성과를 보고하라고 하라"고 다시 지시했다.

네이버 대표이사 출신인 한성숙 중소벤처기업부 장관에게는 "종전 직장 상황을 물어보고 싶다"며 "댓글에 어떤 사람이 매크로를 쓰는지 조직적으로 (조작을) 하는지 기술적으로 체크가 가능하지 않으냐"고 질문하기도 했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>