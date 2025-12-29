구리시, 갈매천~갈매3천 산책로 정비사업 추진

하반기 지역 현안 특별교부세 6억원 확보

안전한 하천 산책로 정비 박차

경기 구리시(시장 백경현)는 갈매천과 갈매3천 산책로를 친환경 포장재로 개선하고 그늘막 공간을 조성하는 정비 공사에 2026년 3월부터 본격 착수한다고 29일 밝혔다.

갈매천과 갈매3천은 2018년 '구리 갈매 공공 주택지구 조성 사업'에 따라 정비된 도시하천으로, 현재 갈매동 주민들이 일상적으로 이용하는 대표적인 친수공간이다.

그러나 공공 주택지구 조성 당시 설치된 하천 산책로는 포장 재질 특성상 우천이나 적설 시 미끄럼 사고가 빈번히 발생해 안전 개선 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 구리시는 지난 18일 '갈매천~갈매3천 산책로 정비사업'을 위한 2025년 하반기 지역 현안 특별교부세 6억 원을 확보했으며, 이번 예산을 투입해 갈매천과 갈매3천 산책로를 친환경 포장재로 개선할 계획이다.

이를 통해 안전하고 쾌적한 보행환경을 조성함과 동시에 최근 잦아진 극한 폭염 등 기후변화에 대응하고자 산책로 주변에 그늘막 공간을 조성해 시민들이 편안하게 휴식할 수 있는 도심하천 공간을 마련할 방침이다. 정비 공사는 내년 상반기 중 완료될 예정이다.

백경현 구리시장은 "갈매천과 갈매3천으로 이어진 하천 산책로는 남녀노소 많은 주민이 이용하는 공간인 만큼 안전 확보가 무엇보다 중요하다"며 "이번 산책로 정비사업을 통해 시민들이 더욱 안전하게 도심하천을 이용할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

이어 "앞으로도 하천 산책로를 비롯해 생활권 보행 안전 강화를 위해 지속적으로 노력해, 안전하고 살기 좋은 구리시를 만들어 가겠다"라고 덧붙였다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



