본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

강원도, 소 결핵병 청정화 ‘성큼’…올해 젖소 음성농장 44호 인증

이종구기자

입력2025.12.28 08:23

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2027년까지 ‘결핵병 제로’ 음성농장 50호 달성 박차

강원특별자치도 동물위생시험소는 '2025년도 젖소 결핵병 음성농장 인증제'를 성공적으로 완료했다고 28일 밝혔다.

강원특별자치도 동물위생시험소 박유진 소장 인증농장 현판 수여. 강원도 제공

강원특별자치도 동물위생시험소 박유진 소장 인증농장 현판 수여. 강원도 제공

AD
원본보기 아이콘

음성농장 인증제는 최근 3년간 결핵병이 발생하지 않은 젖소 농장을 대상으로 60일 간격 2회 연속 검사와 방역실태 등 엄정한 평가를 통과한 농가에 인증을 부여하는 제도다. 인증 농가는 2년간 결핵병 검사 면제, 유방염 방제약품 지원 등의 혜택을 받는다.


2025년 말 기준 도내 7개 시군에서 총 44호가 인증을 완료했으며, 이는 강원특별자치도가 소 결핵병 청정화 기반 구축을 위해 선제적으로 추진해 온 성과다.

석성균 농정국장은 "결핵병 음성농장 인증제 추진으로 도내 안전한 축산물 공급 기반에 한 걸음 더 다가섰다"며 "2027년까지 인증농가 50호 달성을 목표로, 사람과 동물이 모두 안전한 강원을 만들기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"통장에 1000만원 꽂혔다"…1인당 보너스 '역대 최고' 찍은 日대기업 "통장에 1000만원 꽂혔다"…1인당 보너스 '역대 최... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

신인감독 김연경의 여운에 빠진 사람들…"'넵쿠시'에 위로 받았다"

"야쿠자는 방송 나와 연애할 수 있을까"…논란의 프로그램 '불량연애' 해설

"달걀은 냉장고 '여기'에 두면 위험"…식중독 부르는 습관

"술 마시는 것보다 저렴"…미국 Z세대가 영화관 가는 이유

트렁크 가득 채운 과자에 짜장면 50그릇…성탄절에 보육원 찾은 삼남매의 아버지

탈모 고민에 빠진날:부작용 이야기

'성탄절 허브' 中 도시의 트럼프 관세 버티기

새로운 이슈 보기