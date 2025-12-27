"아이 방학 고민 끝" 화천군, 겨울방학 캠프로 실력은 ‘쑥’ 부담은 ‘뚝’

화천군, 초등학생 학습·체험 위한 겨울방학 캠프 마련

1월 6일부터 2월 24일까지 초등 영어·수학·과학교실 운영

강원도 화천군이 지역 초등학생들의 학습 능력을 키우고 학부모들의 사교육비 부담도 덜어주기 위한 겨울방학 캠프를 연다.

군은 내년 1월12일부터 2월13일까지, '화천군과 함께 하는 실력쑥쑥 겨울방학 캠프'를 운영한다.

캠프는 화천권역과 사내권역에 각각 차려진다.

장소는 화천권역 1~2학년은 화천평생학습센터, 3~6학년은 화천커뮤니티센터와 가족센터다.

사내권역은 초등 1~6학년 모두 사내종합문화센터에 캠프가 마련된다.

신청은 오는 31일까지, 군평생교육 홈페이지를 통해 선착순으로 접수할 수 있다.

화천권역 1~2학년 캠프는 오전 9시부터 오 전 11시 50분, 3~6학년은 오전 10시부터 오후 2시 50분까지 이어진다.

사내권역 1~2학년 캠프는 오전 9시부터 오전 11시 50분, 3~6학년은 오후 1시부터 오후 2시 50분까지 수업이 진행된다.

캠프는 영어와 수학, 과학실험, 한자, 요리 등 다채로운 프로그램들로 채워진다.

매년 여름과 겨울방학 기간 운영되는 청소년 캠프는 학생들의 학습능력 신장은 물론, 학부모들의 교육비와 보육 부담 경감에도 크게 기여하고 있다.

화천군은 지난여름에도 7~8월, 3주에 걸쳐 초등 1~6학년 학생 120명을 대상으로 화천권역과 사내권역에서 여름방학 캠프를 운영한 바 있다.

최문순 화천군수는 "화천의 학생들이 방학 기간, 멀리 나가지 않아도 양질의 학습 기회를 누릴 수 있도록 캠프 운영과 안전괸리에 만전을 기하겠다"고 말했다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



