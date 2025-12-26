본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

하나銀, 기부문화 활성화 위한 '행복기부런 적금' 출시

오규민기자

입력2025.12.26 09:31

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국맥도날드와 생활금융 협력
3만좌 한정·연 5.5% 금리
좌당 추가 기부

하나은행이 기부문화 활성화를 위한 환경·사회·지배구조(ESG) 특화 금융상품 '행운기부런 적금'을 출시했다고 밝혔다.


이 상품은 하나은행과 한국맥도날드의 생활금융 협력의 첫 결실로, 적금 만기 시 고객이 선택한 일정 금액이 기부로 연계된다. 기부금은 장기 치료가 필요한 환아와 가족을 지원하는 비영리 단체인 한국로날드맥도날드하우스(RMHC)로 전달된다.

하나은행은 고객이 적금 가입 시마다 좌당 1000원을 RMHC에 추가로 기부한다. 내년 1월 말까지 3만좌 한정으로 판매 예정인 '행운기부런 적금'의 계약기간은 6개월이며, 가입 가능금액은 매월 5만원 이상 20만원 이하이다. 적용금리는 기본금리 연 2.0%에 기부금 이체 우대 연 1.5%, 하나 첫 거래 우대 연 2.0%를 더해 최고 연 5.5%이다.

하나銀, 기부문화 활성화 위한 '행복기부런 적금' 출시
AD
원본보기 아이콘

하나은행과 한국맥도날드는 상품 출시를 기념해 이벤트도 진행한다. 상품 가입 고객 전원에게 맥도날드의 맥너겟(1만명) 또는 드립 커피(2만명) 쿠폰을 제공하며, 적금 만기 시 기부 참여 고객 모두에게 빅맥 버거 쿠폰을 '하나원큐' 애플리케이션(앱)을 통해 지급한다. 한국맥도날드의 대표적인 걷기 기부 행사인 '2026 해피워크' 참여권도 추첨을 통해 제공할 예정이다.


하나은행 리테일그룹 관계자는 "저축의 성취를 나눔으로 확장하는 사회적 가치창출 활동을 통해 고객과 함께하는 포용금융을 실천하고자 이번 상품을 마련했다"며 "앞으로도 다양한 산업과의 파트너십을 기반으로 일상생활 속 실질적인 혜택을 드리는 고객 경험 중심의 생활금융을 고도화하고, ESG 실천 기반을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"또 대박 터졌다"…2초에 한개씩 팔리는 겨울 신메뉴에 메가커피 '방긋' "또 대박 터졌다"…2초에 한개씩 팔리는 겨울 신메... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란

"물 마시다 취할 뻔"…韓 편의점서 '페트병 생수' 산 日 관광객 화들짝

'저속노화' 정희원, 스토킹 고소 연구원에 "살려달라" 메시지

벨튀도 모자라 도어킥?…"다치거나 죽을 수도" 강력 경고

'일본 여행 가지마' 中 또 초강수…여행사에 "비자신청 40% 줄여라"

'北매체 사이트 개방' 李대통령 지시에 속도냈지만…'방미심위'에 발목

이 대통령, 새해 연하장 발송…"어려움도 함께라면 이겨낼 수 있다"

새로운 이슈 보기