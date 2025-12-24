농협은행, 대한적십자사에 2억원 전달

NH농협은행이 23일 대한적십자사에 2억원을 기부하며, 지역사회 취약계층과 다문화 가족, 재해 피해 이웃을 위한 인도적 지원에 나섰다고 밝혔다.

전달한 기부금은 지역사회 취약계층 및 다문화 가족 지원 사업, 국내 외 재해 발생 시 긴급구호 활동 등 대한적십자사의 인도주의 활동에 사용될 예정이다.

농협은행은 2018년 대한적십자사와 '사회공헌 파트너십' 협약을 체결해 코로나19 극복을 위한 지원, 재해구호 급식차량 기부, NH긴급구호키트 제작, 사랑의 헌혈 등 다양한 사회공헌활동을 실천하고 있다.

최동하 농협은행 수석부행장은 "이번 기부가 소외된 이웃들에게 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "농협은행은 앞으로도 지역사회와 상생하며 환경·사회·지배구조(ESG)선도은행으로서의 역할과 책임을 다하겠다"고 밝혔다.





