[포토] 발언하는 우원식 의장

김현민기자

입력2025.12.23 14:59

[포토] 발언하는 우원식 의장
우원식 국회의장이 23일 국회에서 열린 본회의에서 이학영 부의장과 12시간 맞교대 무제한 토론(필리버스터) 사회로 인한 피로 누적을 호소하며 사회 교대를 거부한 주호영 부의장에 대한 유감을 표하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

