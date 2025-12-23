본문 바로가기
만화 콘텐츠 경쟁력 강화 먹혔다...리디, 일 거래액 56억 달성 "역대 최고 기록"

서믿음기자

입력2025.12.23 10:26

만화 콘텐츠 강화 이용자 유인
판타지 웹소설도 성장 이끌어

콘텐츠 플랫폼 기업 리디는 지난 19일 기준 서비스 일 거래액 56억원을 달성하며 역대 최고 기록을 경신했다고 23일 밝혔다.

리디는 올해 글로벌 인기 만화를 중심으로 콘텐츠 경쟁력을 강화하며 이용자층을 크게 확장했다. '주술회전', 'WIND BREAKER -윈브레-' 등 화제작을 앞세운 '만화는 리디' 캠페인을 통해 신규 고객 유입을 확대한 것이 거래액 증대에 일조한 것으로 분석된다. '슬램덩크', '아이실드21' 등 명작 단행본 라인업은 폭넓은 만화 팬층 확보를 이끌었다.


웹소설 분야에서는 판타지 장르가 성장세를 이끌었다. 높은 누적 판매액을 기록한 '이세계 착각 헌터'를 비롯해 '이 소설은 내 소설이 아니다', '포스터가 36번지에는 괴물이 산다' 등 주요 작품이 큰 인기를 얻으며 웹소설 거래액 성장을 견인했다.

이와 함께 다양한 마케팅 활동과 전략적 제휴 확대도 이용자 저변 확장에 기여했다. 리디는 LG전자, CU, 배달의민족 등 다양한 브랜드와의 협업 및 멤버십 연계를 통해 플랫폼 이용 경험을 강화했다.


리디 관계자는 "올해 콘텐츠 경쟁력 강화와 이용자 확장 전략이 맞물리면서 의미 있는 성과로 이어졌다"며 "앞으로도 차별화된 작품 라인업을 중심으로 플랫폼 경쟁력을 높여 나갈 것"이라고 전했다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
