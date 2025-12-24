투자금을 최대 4배까지? 금리는 연 4%로 부담 없이!

개인투자자들 사이에서 주식자금대출인 '스탁론'에 대한 관심이 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 포함 최대 400% 레버리지 투자가 가능한 증권 연계신용 상품으로 기회를 제대로 살리는 투자 고수들 사이에서 많이 알려져 있다.

그러나 과거 대비 높아진 금리와 DSR 규제까지 겹치며 개인 투자자들은 여전히 투자금 융통에 어려움을 겪고 있는 상황이다.

하지만 언제나 방법은 있다. 21년 연속 스탁론 업계 1위를 지키고 있는 하이스탁론이 연 4%대 최저금리 상품은 물론 DSR 미적용 상품까지 함께 출시하며 선택의 폭을 넓힌 것이다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 528,000 전일대비 5,000 등락률 -0.94% 거래량 83,966 전일가 533,000 2025.12.24 11:20 기준 관련기사 코스피, 상승폭 내주며 보합권…4120선 등락HD한국조선해양, '디지털 조선소' 가속…지멘스와 통합 플랫폼 만든다코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close , 알지노믹스 알지노믹스 476830 | 코스닥 증권정보 현재가 170,600 전일대비 8,900 등락률 +5.50% 거래량 2,764,715 전일가 161,700 2025.12.24 11:20 기준 관련기사 달리는 구리가격에 올타타볼까? 바구니에 담아둬야 할 관련주는알지노믹스, 항암 유전자치료제 WHO 국제일반명 등재 신청고배당 기업에 눈 돌려볼 때...부족한 주식자금 마련 방법은 전 종목 시세 보기 close , 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 434,000 전일대비 5,500 등락률 -1.25% 거래량 156,743 전일가 439,500 2025.12.24 11:20 기준 관련기사 넥스트레이드, 내년 1분기 거래 종목 700개 선정코스피, 상승폭 내주며 보합권…4120선 등락오를 때 수익 높이려면 투자금이 넉넉해야...4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close , 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 57,600 전일대비 1,200 등락률 -2.04% 거래량 2,119,577 전일가 58,800 2025.12.24 11:20 기준 관련기사 보잉, 'F-15EX 조종석 디스플레이' 한화시스템에 발주추가 투자금, 신용미수대환 모두 연 4%대 부담 없는 금리로[르포]“수술실보다 정밀하게”…한화시스템 구미서 본 'K무기체계의 두뇌' 전 종목 시세 보기 close , 에스피지 에스피지 058610 | 코스닥 증권정보 현재가 86,300 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 518,868 전일가 86,200 2025.12.24 11:20 기준 관련기사 변동성 속 기회 살리는 투자자들...연 4%대 금리로 투자금을 4배까지기회는 잡고 위기는 피해가야...추가 투자금, 신용미수대환 모두 당일 가능글로벌 금리·AI 우려 완화…연말·연초 증시 ‘배당株 주목 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>