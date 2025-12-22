본문 바로가기
농협은행, NH인증서 클라우드 서비스 출시

오규민기자

입력2025.12.22 14:19

휴대폰 변경·앱 재설치 시
클라우드서 인증서 간편 다운로드

NH농협은행이 NH인증서에 클라우드 환경을 도입해 이용 편의성을 높인 'NH인증서 클라우드 서비스'를 출시했다고 22일 밝혔다.


'NH인증서 클라우드 서비스'는 NH인증서를 한 번만 발급하면 휴대폰 변경 또는 애플리케이션(앱) 재설치 시에도 인증서를 다시 발급할 필요 없이, 클라우드에서 간편하게 다운로드해 이용할 수 있는 것이 특징이다.

NH인증서는 NH올원뱅크 또는 NH스마트뱅킹 앱을 통해 발급할 수 있으며, 전자서명과 본인확인이 가능해 금융거래는 물론 홈택스, 정부24 등 400여 개의 금융·공공·민간 제휴처에서 이용할 수 있다.


농협은행 관계자는 "이번 클라우드 서비스 도입으로 휴대폰 변경이나 앱 재설치 시에도 인증서를 보다 편리하게 이용할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 고객이 보다 쉽고 안전하게 인증 서비스를 이용할 수 있도록 지속적으로 개선해 나가겠다"고 밝혔다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
