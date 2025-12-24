[2026 정시]서울과기대, 764명 모집…바이오메디컬학과 신설

바이오메디컬, 정시 가군 7명 선발

서울과기대는 2026학년도 정시모집에서 가군 312명, 나군 396명, 다군 56명 등 총 764명을 모집한다.

서울과기대 가군에는 자유전공학부(공과대학) 69명, 자유전공학부(창의융합대학) 19명이 포함돼 있다. 나군은 자유전공학부(정보통신대학) 28명, 자유전공학부(에너지바이오대학) 14명, 실기를 함께 보는 스포츠과학과 15명, 조형대학 111명이 포함된다. 다군에서는 창의융합대학 36명, ST자유전공학부 20명을 뽑는다.

신설된 바이오메디컬학과는 2026학년도 정시 가군에서 수능 100%로 7명을 선발한다. 첨단 생명과학과 공학, 디지털 기술의 융합을 통해 정밀의료와 미래의학을 선도할 인재를 양성한다.

정시모집 전형방법은 수능 100%(예체능, 수시 미충원 인원 제외)로 선발하며, 수능 성적은 표준점수를 반영해 산출한다. 영어는 등급을 가상 표준점수로 변환해 활용하고 한국사는 등급별 감산 점수를 반영한다. 탐구 영역은 사회·과학·직업 탐구 구분 없이 응시 후 지원이 가능하며, 자연계열 모집단위 지원자가 과학탐구 과목을 응시한 경우, 취득한 표준점수의 7%를 가산한다.

전공계열별 반영 영역은 자연 계열 모집단위는 국어 20%, 수학 35%, 영어 20%, 탐구 25%를 반영한다. 인문 계열 모집단위는 국어 30%, 수학 25%, 영어 20%, 탐구 25%를 반영하고, 문예창작학과의 경우 국어 40%, 영어 30% 나머지 30%는 수학과 탐구 중 1개 영역을 선택하여 반영한다. 산업디자인전공(수능100%)의 경우 국어 30%, 수학 25%, 영어 25%, 탐구 20%를 반영하고, 스포츠과학과는 국어 30%, 수학 20%, 영어 25%, 탐구 25%를 반영한다. 조형대학(산업디자인전공 수능100% 제외)은 국어 40%, 영어 25%, 탐구 35%를 반영하고 자유전공학부(기술경영융합대학)는 국어 25%, 수학 30%, 영어 20%, 탐구 25%를 반영한다.

자유전공학부Ⅰ유형 ST자유전공학부 입학생은 1학년(1학기 또는 2학기) 수료 후 본교에 개설된 학과·부 중 본인이 희망하는 학과·부를 선택해 진학할 수 있다.

김영원 기자



