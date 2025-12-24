본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

교육

[2026 정시]서울과기대, 764명 모집…바이오메디컬학과 신설

김영원기자

입력2025.12.24 11:30

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

바이오메디컬, 정시 가군 7명 선발

서울과기대는 2026학년도 정시모집에서 가군 312명, 나군 396명, 다군 56명 등 총 764명을 모집한다.


서울과기대 가군에는 자유전공학부(공과대학) 69명, 자유전공학부(창의융합대학) 19명이 포함돼 있다. 나군은 자유전공학부(정보통신대학) 28명, 자유전공학부(에너지바이오대학) 14명, 실기를 함께 보는 스포츠과학과 15명, 조형대학 111명이 포함된다. 다군에서는 창의융합대학 36명, ST자유전공학부 20명을 뽑는다.


[2026 정시]서울과기대, 764명 모집…바이오메디컬학과 신설
AD
원본보기 아이콘

신설된 바이오메디컬학과는 2026학년도 정시 가군에서 수능 100%로 7명을 선발한다. 첨단 생명과학과 공학, 디지털 기술의 융합을 통해 정밀의료와 미래의학을 선도할 인재를 양성한다.


정시모집 전형방법은 수능 100%(예체능, 수시 미충원 인원 제외)로 선발하며, 수능 성적은 표준점수를 반영해 산출한다. 영어는 등급을 가상 표준점수로 변환해 활용하고 한국사는 등급별 감산 점수를 반영한다. 탐구 영역은 사회·과학·직업 탐구 구분 없이 응시 후 지원이 가능하며, 자연계열 모집단위 지원자가 과학탐구 과목을 응시한 경우, 취득한 표준점수의 7%를 가산한다.


전공계열별 반영 영역은 자연 계열 모집단위는 국어 20%, 수학 35%, 영어 20%, 탐구 25%를 반영한다. 인문 계열 모집단위는 국어 30%, 수학 25%, 영어 20%, 탐구 25%를 반영하고, 문예창작학과의 경우 국어 40%, 영어 30% 나머지 30%는 수학과 탐구 중 1개 영역을 선택하여 반영한다. 산업디자인전공(수능100%)의 경우 국어 30%, 수학 25%, 영어 25%, 탐구 20%를 반영하고, 스포츠과학과는 국어 30%, 수학 20%, 영어 25%, 탐구 25%를 반영한다. 조형대학(산업디자인전공 수능100% 제외)은 국어 40%, 영어 25%, 탐구 35%를 반영하고 자유전공학부(기술경영융합대학)는 국어 25%, 수학 30%, 영어 20%, 탐구 25%를 반영한다.

자유전공학부Ⅰ유형 ST자유전공학부 입학생은 1학년(1학기 또는 2학기) 수료 후 본교에 개설된 학과·부 중 본인이 희망하는 학과·부를 선택해 진학할 수 있다.


김주한 서울과기대 입학처장

김주한 서울과기대 입학처장

원본보기 아이콘




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 알리·테무 향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

일본 소유인데…"일년간 문 닫습니다" 미국·캐나다 관세전쟁 유탄 맞은 '짐빔'

'마약 혐의' 남양유업 창업주 외손녀 황하나 경찰에 체포

韓 주식부호 1위 이재용·2위 조정호…BTS 3인방도 톱 100위 진입

"한국 더 멀어졌다" 탄식…1인당 GDP 순위 벌어진 日 충격

"한국, 강대국 되고 싶은건가…핵잠수함 필요 없어" 中 관영언론 어깃장

향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 알리·테무

공장 해외 이전 우려에…EU, 에너지 집약 산업 지원 강화

새로운 이슈 보기