지난해 육아휴직자 20.6만명 최대…아빠는 첫 6만명 돌파

지난해 육아휴직자 4.0% 증가

아빠 6만117명…18.3% 늘어

엄마는 14.6만명…70.8% 비중

지난해 육아휴직자가 20만6226명으로 관련 통계 작성 이후 최대 규모를 기록했다. 특히 아빠 육아휴직자가 6만명을 넘기며 최대치였다. 지난해 출생아를 둔 아빠가 그해 육아휴직을 한 비중은 처음으로 10%대를 돌파했다.

지난해 육아휴직자 최대 규모

국가데이터처가 17일 발표한 '2024년 육아휴직통계 결과(잠정)'를 보면 임신 중이거나 8세 또는 초등학교 2학년 이하 자녀를 대상으로 지난해 육아휴직을 시작한 사람은 20만6226명으로 전년 대비 8008명(4.0%) 증가했다.

전체 육아휴직자 중 모(母)는 14만6109명으로 70.8% 비중을 차지했다. 이는 전년보다는 1294명(0.9%) 줄어든 수준이다. 반면 부(父)는 6만117명으로 9302명(18.3%) 증가했다. 전체 육아휴직자 중 비중은 29.2%였다.

데이터처 관계자는 "지난해 전체 육아휴직자와 그중 부의 규모가 각각 2010년 관련 통계 작성 이후 최대치"라며 "부의 증가 폭은 3+3 부모육아휴직제가 적용된 2022년(1만2368명) 이후 두 번째로 크다"고 설명했다.

모의 연령대는 30~34세 비중이 42.9%로 가장 높았다. 이는 전년 대비 1.6%포인트 오른 수치다. 뒤로는 35~39세(33.0%), 40세 이상(14.7%), 30세 미만(9.3%) 순으로 나타났다.

부의 연령대는 35~39세(38.7%) 가장 높았다. 뒤로는 40세 이상(32.9%), 30~34세(24.9%), 30세 미만(3.5%) 순으로 나타났다. 40세 이상(-2.8%포인트)을 제외한 전 연령대에서 비중이 오른 것이 특징이다.

300명 이상 기업체 육아휴직 비중 줄어

지난해 육아휴직을 시작한 부의 67.9%는 300명 이상 규모 기업체에 소속돼 있었다. 이는 전년 대비 2.5%포인트 낮아진 수준이다. 뒤로는 50~299명(14.8%), 5~49명(12.7%), 4명 이하(4.3%) 순으로 나타났다.

모의 경우 57.7%가 300명 이상 규모인 기업체에 소속돼 있었다. 이는 전년 대비 1.2%포인트 낮아진 수치다. 뒤로는 5~49명(21.2%), 50~299명(15.0%), 4명 이하(5.7%) 순으로 부와는 차이가 있었다.

지난해 육아휴직을 시작한 부가 종사하는 산업 비중은 제조업(22.3%)이 가장 높았다. 공공행정·국방 및 사회보장 행정(19.6%)이 뒤를 이었다. 모의 경우 보건업 및 사회복지 서비스업이 20.3%로 가장 높았다.

지난해 출산한 모는 출산일 기준으로 59.9%가 취업자였다. 출산 360일 전(67.2%)보다는 취업 비율이 7.3%포인트 낮아졌다.

지난해 출생아 부의 육아휴직 비중 10%대 돌파

시도별로 지난해 육아휴직자를 보면 경기(6만917명), 서울(3만7265명) 순으로 많았다. 제주(3149명)와 세종(3583명)은 비교적 작았다. 세종의 경우 전년 대비 1.9% 줄어든 것으로 나타났다.

지난해 출생아 부모의 그해 육아휴직 사용률은 34.7%로 1.7%포인트 상승했다. 모의 비중이 72.2%, 부는 10.2%였다. 이는 각각 1.0%포인트 하락, 2.7%포인트 상승한 결과다. 부의 비중이 10%를 넘긴 것은 이번이 처음이다.

지난해 출생아 부모 중 그해 육아휴직자는 9만6810명으로 9.7% 증가했다. 출생아 100명당 40.6명이 육아휴직자였다. 이는 전년 대비 2.2명 늘어난 수준이다.

2015년에서 작년까지 2015년도 출생아만 있는 한 자녀 부모 중 육아휴직을 한 번 이상 사용한 경우를 대상으로 전 기간(0~8세) 육아휴직 사용 비율을 보면 부는 자녀가 6세(18.0%)일 때, 모는 0세(83.8%)일 때가 가장 높았다.





