소상공인 정교한 지원 위해 '대전시-하나은행-하나카드' 데이터 협력

행정·금융 데이터 연계로 소상공인 지원 정책 고도화 추진

행정과 금융 데이터를 연계한 지역 상권의 변화와 소비 패턴의 세밀한 분석을 통해 소상공인에게 정교한 지원이 이뤄지게 된다.

대전시가 16일 하나은행(은행장 이호성)과 하나카드(대표이사 성영수)와 함께 지역 소상공인의 지속 가능한 성장 기반을 마련하기 위한 '데이터 교류 활성화 업무협약'을 체결했다.

이번 협약은 경기 둔화와 소비환경 변화 등 복합적인 어려움에 놓인 소상공인에게 보다 정교한 지원정책을 제공하기 위한 것으로 행정과 금융 데이터를 연계해 지역 상권의 변화와 소비 패턴을 세밀하게 분석할 수 있는 기반을 마련하는 데 의의가 있다.

대전시는 올해 초저금리 특별자금 6000억 원, 경영회복 지원금 277억 원 등 전국 최고 수준의 정책금융과 임대료·인건비 지원, 성실 상환 특별보증 등 다양한 사업을 추진해 왔다.

시는 여기에 금융 데이터 기반 분석체계가 더해지면 정책의 정확도와 현장 체감도를 높이는 데 크게 도움이 될 것으로 보고 있다.

하나은행과 하나카드는 협약에 따라 지역경제 흐름과 소비 트렌드를 파악할 수 있는 다양한 금융거래 데이터를 대전시에 제공한다. 시는 이를 바탕으로 정책효과를 정밀하게 평가하고, 소상공인 성장 단계별 맞춤형 지원체계를 마련하는 등 정책의 완성도를 높여 나갈 계획이다.

이장우 대전시장은 "정확한 데이터 없이는 실효성 있는 소상공인 지원이 어렵다"며 "이번 협약은 지역경제를 세밀하게 진단하고, 필요한 정책을 제때 제공하기 위한 의미 있는 출발점이 될 것"이라고 밝혔다.

한편, 대전시는 지난 3월 '소상공인 상권분석 서비스'를 본격 운영하며 예비창업자와 소상공인에게 지역·업종별 현황 등 상권 정보는 물론 경영·마케팅·기술·디지털 등 4대 분야의 맞춤형 전문가 컨설팅을 제공해 높은 만족도를 얻고 있다.





