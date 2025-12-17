포스코그룹, 연말 이웃돕기 성금 '100억원' 기탁

불확실한 경영 환경 속에서도 지난해 규모 유지

사회복지공동모금회 통해…취약계층 지원

포스코그룹이 사회복지공동모금회에 연말 이웃돕기 성금 100억원을 기탁했다.

포스코그룹은 17일 서울 중구 사회복지공동모금회 회관에서 열린 성금 전달식에서 100억원을 기부했다고 밝혔다. 이날 전달식에는 김병준 사회복지공동모금회 회장과 신건철 포스코홀딩스 경영지원본부장 등이 참석했다. 사회복지공동모금회에 전달된 성금은 미래세대 교육 지원과 취약계층 자립 등 지역사회 복지 증진 사업에 활용될 예정이다.

포스코그룹은 경영 환경의 불확실성이 이어지는 가운데서도 지난해와 같은 규모의 성금을 출연했다. 포스코는 1999년부터 매년 연말 사회복지공동모금회에 성금을 기탁해 왔다. 누적 기부액은 2120억원에 이른다.

올해 성금에는 포스코홀딩스를 비롯해 포스코, 포스코인터내셔널, 포스코이앤씨, 포스코퓨처엠, 포스코DX, 포스코플로우, 포스코스틸리온, 포스코엠텍 등 9개 그룹사가 참여했다.

포스코그룹은 이와 별도로 임직원 참여형 기부 프로그램과 봉사활동도 운영하고 있다. 임직원이 자발적으로 참여하는 '1% 마리채(마이 리틀 채리티)'는 사내 기부 플랫폼을 통해 복지 사각지대 지원 사업을 발굴하는 방식이다. 올해에는 약 100개 사업에 8억원 상당의 기부금이 전달될 예정이다. 2020년 플랫폼 구축 이후 현재까지 838개 기관에 총 53억원을 지원했다.

또한 임직원 봉사조직인 포스코봉사단은 포항·광양 등 제철소 인근 지역을 중심으로 마을·단체와의 자매결연, 농번기 지원, 시설 보수, 환경 정화 활동 등을 이어가고 있다. 해외 사업장 임직원이 참여하는 '글로벌 볼런티어 위크'도 매년 운영 중이다.





