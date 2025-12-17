본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[날씨]전국 대체로 흐림…출근길 안개 유의

임춘한기자

입력2025.12.17 07:35

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

수요일인 17일 전국이 대체로 흐리겠다.


서울 남산에서 바라본 하늘이 미세먼지와 안개로 뿌옇다. 연합뉴스

서울 남산에서 바라본 하늘이 미세먼지와 안개로 뿌옇다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

기상청에 따르면 제주도에는 오전까지 비가 내리는 곳이 있겠고 강원 산지·동해안에는 오전부터 밤사이, 경북 북부 동해안·북동 산지에는 늦은 오후부터 비나 눈이 내리겠다. 예상 적설량은 강원 산지 1∼3㎝, 경북 북동 산지 1㎝ 미만이다. 예상 강수량은 울릉도·독도 5∼20㎜, 강원 동해안 5∼10㎜, 강원 산지·경북 북부 동해안·북동 산지 5㎜ 안팎, 경북 남부 동해안 5㎜ 미만, 제주도 1㎜ 안팎이다.

낮 기온은 5∼12도로 예보됐다. 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 4.5도, 인천 3.2도, 수원 3.7도, 춘천 2.0도, 강릉 5.8도, 청주 6.6도, 대전 6.5도, 전주 7.5도, 광주 7.5도, 제주 13.1도, 대구 5.6도, 부산 8.8도, 울산 6.9도, 창원 6.2도 등이다.


중부 내륙에 오전까지 짙은 안개가 끼고, 빙판길과 도로 살얼음이 생기는 곳도 있겠으니 안전사고에 유의해야 한다.


미세먼지 농도는 서울·경기 북부·경기 남부·세종·충북·대구는 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통' 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼3.5m, 서해 1.0∼2.0m, 남해 0.5∼2.0m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

빨수록 뻣뻣해지는 수건 이상했는데…"세탁 할 때 '섬유유연제' 넣지 마세요" 빨수록 뻣뻣해지는 수건 이상했는데…"세탁 할 때 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

서울 최대 ‘아파트 공화국’ 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

1조원 뭉칫돈이 몰렸다, 서울 이곳에… 왜

시속 90㎞ '괴물 강풍'에 고꾸라진 '자유의 여신상' 복제품…인명 피해 無

"한 잔은 괜찮을까?"…남자도 여자도 소량이라도 금주하면 혈압 하락

트럼프 상호관세, 내부서 논쟁…백악관 비서실장 "엄청난 이견 있었다"

트럼프, 17일 밤 대국민 연설 예고…경제 성과 강조할 듯

새로운 이슈 보기