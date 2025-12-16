코스피, 외인·기관 매도 폭탄에 4000선 '붕괴'

코스피가 외국인과 기관의 대규모 동반 순매도에 2% 넘게 하락하며 종가 기준 10거래일 만에 4000선이 무너졌다. 인공지능(AI) 거품 논란이 지속되는 가운데 외국인의 매도 폭탄이 지수 하락으로 이어졌다.

코스피는 16일 전거래일 대비 91.46포인트(2.24%) 하락한 3999.13을 기록했다.

이날 코스피는 전거래일 대비 0.07% 오른 4093.32로 출발했다. 장 초반 4099.01까지 오르며 4100선 회복을 노렸다. 하지만 외국인과 기관이 장 초반부터 순매도를 보이면서 지수는 하락으로 전환했다.

오후들어서도 거세지는 순매도에 코스피는 하락 폭을 넓히며 결국 4000선을 내줬다. 종가 기준 코스피가 4000선을 밑돈 것은 지난 2일 이후 처음이다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 1조1381억원과 2925억원을 순매도했다. 반면 개인은 1조4398억원을 순매수했다.

임정은 KB증권 연구원은 "브로드컴 실적발 AI 불안심리 반영 흐름이 연장되며 외국인 수급 이탈도 지속됐다"며 "15~16일 코스피 순매도 합계 2조원에 육박하며 4000선을 하회했다"고 설명했다.

대부분의 업종이 하락했다. 금속이 6.82% 급락했다. 또한 건설, 운송장비·부품 전기·전자 등이 3% 이상 밀렸다. 이 밖에 의료·정밀기기 등도 빠졌다. 반면 음식료·담배는 1.76% 상승했다.

시가총액 상위 대부분 종목도 하락세를 면치 못했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 102,800 전일대비 2,000 등락률 -1.91% 거래량 18,829,983 전일가 104,800 2025.12.16 15:30 기준 관련기사 토스증권 리서치센터, 2026년 전망 보고서 'QnA 2026' 발간코스피, 외인·기관 순매도에 4050선으로 밀려분위기 좋은 로봇업종에 주목할 때...투자금이 더 필요하다면? 전 종목 시세 보기 close 는 전거래일 대비 2000원(1.91%) 빠진 10만2800원을 기록했다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 418,000 전일대비 24,500 등락률 -5.54% 거래량 397,656 전일가 442,500 2025.12.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 순매도에 4050선으로 밀려코스피, 4150선 회복…SK하이닉스, 1%대 ↑코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합 전 종목 시세 보기 close 은 5.54% 급락했으며 SK하이닉스와 HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 524,000 전일대비 27,000 등락률 -4.90% 거래량 222,566 전일가 551,000 2025.12.16 15:30 기준 관련기사 "KDDX 혼선에 생존권 흔들"…HD현대重 노조, 정부·방사청에 반발코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close 도4% 이상 밀렸다. 이 밖에 한화에어로스페이스, SK스퀘어 등도 3% 이상 하락했다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,790,000 전일대비 18,000 등락률 +1.02% 거래량 54,125 전일가 1,772,000 2025.12.16 15:30 기준 관련기사 코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승 전 종목 시세 보기 close 는 1.02% 상승했다.

이날 코스피에서는 상한가를 기록한 동양고속, 티엠씨 등 5개 종목을 포함해 185개 종목이 올랐다. 하한가 없이 716개 종목이 하락했으며 27개 종목은 보합이다.

코스닥은 전거래일 대비 22.72포인트(2.42%) 하락한 916.11을 기록했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 4106억원과 123억원을 순매도했다. 반면 개인은 4779억원을 순매수했다.

업종별로는 금융이 6.37% 급락했다. 또한 비금속과 전기·전자는 4% 이상 빠졌다. 이 밖에 기계·장비, 운송장비·부품, 금속, 화학, 기타제조 등도 2% 이상 밀렸다. 반면 상승한 업종은 섬유·의류, 음식료·담배, 출판·매체복제 등에 그쳤다.

시총 상위종목에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 423,500 전일대비 12,500 등락률 -2.87% 거래량 382,905 전일가 436,000 2025.12.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 순매도에 4050선으로 밀려개인 vs 외인 '천스닥' 주도주 두고 동상이몽… 바이오냐 이차전지냐정책 훈풍에 로봇업종 강세…연말·연초까지 모멘텀 이어진다 전 종목 시세 보기 close 이 전거래일 대비 1만2500원(2.87%) 하락한 42만3500원에 거래를 마쳤다. 에코프로는 8.08% 급락했으며 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 165,500 전일대비 14,200 등락률 -7.90% 거래량 853,073 전일가 179,700 2025.12.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 4160선 마감…삼성전자·SK하이닉스 1%대↑코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close 과 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 291,500 전일대비 21,500 등락률 -6.87% 거래량 758,395 전일가 313,000 2025.12.16 15:30 기준 관련기사 기회는 잡고 위기는 피해가야...추가 투자금, 신용미수대환 모두 당일 가능개인 vs 외인 '천스닥' 주도주 두고 동상이몽… 바이오냐 이차전지냐기회를 더 크게 살리고 싶다면? 4배 투자금이 정답! 전 종목 시세 보기 close 는 각각 7.90%, 6.87% 하락했다. 또한 코오롱티슈진, 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 460,000 전일대비 18,500 등락률 -3.87% 거래량 211,747 전일가 478,500 2025.12.16 15:30 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 순매도에 4050선으로 밀려개인 vs 외인 '천스닥' 주도주 두고 동상이몽… 바이오냐 이차전지냐코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합 전 종목 시세 보기 close , 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 172,200 전일대비 5,700 등락률 -3.20% 거래량 318,228 전일가 177,900 2025.12.16 15:30 기준 관련기사 코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합리가켐, 루닛 전 CMO 옥찬영 박사 중개연구센터장으로 영입美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close 등도 3% 이상 밀렸다. 반면 디앤디파마텍과 에임드바이오는 각각 5.59%, 2.70% 상승했다.

이날 코스닥에서는 상한가를 기록한 아이진, 나노팀 등 5개 종목을 포함해 317개 종목이 상승했다. 하한가 없이 1381개 종목이 밀렸으며 보합은 52개 종목이다.





