[2026 정시]한양대, 1457명 모집…나군 최초합격자 전원, 50% 장학금 2년간 지원

수능 필수과목 폐지

학종 10% 선제적 도입

한양대학교는 2026학년도 정시모집에서 정원 내 1280명, 정원 외 177명으로 총 1457명을 선발한다. 가군 730명, 나군 667명, 다군 60명(정원 외 포함)이며 수시 이월 인원이 반영된 정시 최종 모집인원은 오는 26일 입학처 홈페이지에 공지될 예정이다.

2026학년도 정시모집에서는 모든 전형과 계열에서 수능 필수 응시 과목이 폐지된다. 기존 자연계열의 필수 선택 과목이던 수학(기하·미적분) 및 과학탐구 2과목 제한이 사라짐에 따라, 수험생은 계열과 무관하게 자유로운 과목 선택이 가능해졌다.

수능 영역별 반영 비율 및 방법은 계열에 따라 상이하다. 자연계열은 국어 25%, 수학 40%, 영어 10%, 탐구(사·과탐 2과목) 25%를 반영하며, 인문계열은 국어 35%, 수학 30%, 영어 10%, 탐구 25%를 반영한다. 상경계열(의류학과·실내건축디자인학과·한양인터칼리지학부 포함)은 국어 35%, 수학 35%, 영어 10%, 탐구 20%를 반영한다. 수능 성적 반영 방식은 국어와 수학 영역은 표준점수, 영어와 한국사는 등급, 탐구 영역은 대학 자체 변환표준점수를 반영한다.

탐구 영역의 필수 응시과목은 따로 없으며, 제2외국어·한문은 전 계열에서 반영하지 않는다. 한국사는 모든 계열 및 학과에서 필수 응시 영역이다. 계열별 필수과목이 폐지됨에 따라 전 계열 교차지원이 가능하다.

김영필 한양대 입학처장

2026학년도 정시모집에서는 공과대학 일부 첨단학과의 정원 내 모집인원이 확대됐다. 융합전자공학부는 나군에서 79명, 미래자동차공학과는 나군에서 29명, 데이터사이언스학부는 나군에서 30명을 선발한다.

수능 위주 전형에는 학생부종합평가 10%가 새롭게 도입된다. 가·나·다군 일반전형 및 특별전형에서 적용되며, 스포츠산업과학부(스포츠사이언스전공)와 연극영화학과(연출 및 스탭·연기)는 적용 대상에서 제외된다. 학생부종합평가 10%는 2028학년도 입시에서 전형요소 다양화를 대비해 선제적으로 도입된 것으로, 이번 정시에서는 실질 영향력이 낮을 전망이다.

정시 나군 일반전형 최초합격자 전원(특별전형, 예체능 계열·반도체공학과·의예과 제외)에게는 2년간 장학금이 지급된다. 장학금은 수업료의 50%를 지급하며, 장학 유지조건은 직전 학기 장학용 평균 평점 3.75 이상이다. 유지조건 충족 여부는 매 학기 단위로 확인되며, 학생의 등록학기 횟수를 기준으로 최대 지원 가능 학기 내에서 장학금이 지급된다.





