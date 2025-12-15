민주당 호남발전특위 “광주에 반도체 기업 유치해야”

청년 유출 해법…산업 구조 전환 필요성 제기

더불어민주당 호남발전특별위원회 광주위원회가 광주 지역에 반도체 기업을 유치해 청년 일자리와 산업 기반을 강화해야 한다고 제안했다.

호남발전특위 광주위원회는 15일 광주시의회에서 '광주 반도체 기업 유치' 제안 기자회견을 열었다. 기자회견에는 이병훈 민주당 호남발전특위 수석부위원장을 비롯한 위원들이 참석했다.

15일 광주시의회에서 더불어민주당 호남발전특별위원회 광주위원회가 광주 반도체 기업 유치 제안 기자회견을 열고 있다. 호남특위 제공 AD 원본보기 아이콘

위원회는 광주가 청년 인구 유출과 지역 산업 기반 약화라는 구조적 위기에 직면해 있다며, 이를 극복하기 위한 대안으로 반도체 산업을 중심으로 한 양질의 청년 일자리 창출과 경제 구조 전환의 필요성을 제기했다. 광주에서는 2024년 전체 인구 순유출 가운데 청년층이 약 73%를 차지한 것으로 나타났다.

이 수석부위원장은 "이재명 대통령이 최근 반도체 산업의 중요성과 재생에너지가 풍부한 남부권을 중심으로 한 새로운 산업 생태계 구축 필요성을 강조했다"며 "정부의 관심과 방향 설정에 감사한다"고 말했다. 이어 "호남발전특위 광주위원회가 도출한 지역 발전 과제 가운데 가장 시급한 문제는 인구 감소와 청년 유출"이라며 "청년이 머무는 도시를 만들기 위해서는 양질의 일자리 창출이 필수적이고, 반도체 산업이 하나의 해법이 될 수 있다"고 밝혔다.

또 수도권에 집중된 반도체 산업 구조가 전력·용수 불안과 산업용지 비용 상승 등 한계에 직면해 있다고 지적하며, 광주·전남은 재생에너지와 수자원, 연구 인프라를 갖춘 지역이라고 설명했다. 광주의 AI 데이터센터와 AI 모빌리티 기반, 전남대·GIST·한전공대 등 교육·연구 인프라도 강점으로 제시했다.

이 수석부위원장은 빛그린산단과 미래차 국가산단을 차량용 반도체 공장 후보지로, 첨단3지구를 첨단 패키징 및 반도체 연구·개발(R&D) 거점으로 육성할 수 있다고 주장했다. 아울러 앵커 기업 유치와 실증센터 설립, 인력 양성, R&D 지원, RE100 산업단지 지정 등 정부 차원의 종합적 지원이 필요하다고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



