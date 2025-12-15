경북경산지역자활센터 '한솥도시락 경산 백천점' 오픈…자립지원·일자리 창출 모델 제시

조현일 경산시장 "자립토록 적극 지원"

경북경산지역자활센터(센터장 손석기)는 15일 지역 주민의 자립과 경제활동 참여 기회 확대를 위하여 신규 자활근로사업단 '한솥도시락 경산 백천점'을 오픈했다.

경북경산지역자활센터는 취약계층의 경제적·사회적 자립을 돕기 위해 직업훈련, 일자리 지원, 지역 기반 자활사업 등을 지속적으로 운영하고 있고 있다.

이번 신규 자활근로사업단은 고물가 시대 소비 트렌드에 맞는 프랜차이즈 도시락 서비스 제공과 함께 참여자의 안정적인 성장을 보장하는 자활사업 모델로 추진되면서 참여 주민들의 경제적 자립 가능성이 한층 높아졌다.

손석기 센터장은 "한솥도시락 경산 백천점을 통해 '내 식구가 먹는다'는 생각으로 조리한 맛있는 한 끼를 선보이게 되어 매우 설레고 기쁘며, 건강과 상생의 가치를 실천하는 행복한 일터로 만들어 가겠다"며 많은 이용을 당부했다.

이에 조현일 경산시장은 "이번 신규 사업단이 주민들의 신뢰 속에 번창하길 바란다"며 "자활 참여자들이 궁극적으로 자립할 수 있도록 많은 관심을 가지고 적극 지원하겠다"고 전했다.

경산시와 경북경산지역자활센터는 앞으로도 지역의 다양한 필요에 대응한 자활사업을 확대해 나가며 지역 경제 활성화 및 함께 할 수 있는 포용적 일자리 환경 조성에 힘쓸 계획이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



