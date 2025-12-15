본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

경북경산지역자활센터 '한솥도시락 경산 백천점' 오픈…자립지원·일자리 창출 모델 제시

영남취재본부 최대억기자

입력2025.12.15 17:04

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

조현일 경산시장 "자립토록 적극 지원"

경북경산지역자활센터(센터장 손석기)는 15일 지역 주민의 자립과 경제활동 참여 기회 확대를 위하여 신규 자활근로사업단 '한솥도시락 경산 백천점'을 오픈했다.


경북경산지역자활센터는 취약계층의 경제적·사회적 자립을 돕기 위해 직업훈련, 일자리 지원, 지역 기반 자활사업 등을 지속적으로 운영하고 있고 있다.

경산시 제공

경산시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 신규 자활근로사업단은 고물가 시대 소비 트렌드에 맞는 프랜차이즈 도시락 서비스 제공과 함께 참여자의 안정적인 성장을 보장하는 자활사업 모델로 추진되면서 참여 주민들의 경제적 자립 가능성이 한층 높아졌다.

손석기 센터장은 "한솥도시락 경산 백천점을 통해 '내 식구가 먹는다'는 생각으로 조리한 맛있는 한 끼를 선보이게 되어 매우 설레고 기쁘며, 건강과 상생의 가치를 실천하는 행복한 일터로 만들어 가겠다"며 많은 이용을 당부했다.


이에 조현일 경산시장은 "이번 신규 사업단이 주민들의 신뢰 속에 번창하길 바란다"며 "자활 참여자들이 궁극적으로 자립할 수 있도록 많은 관심을 가지고 적극 지원하겠다"고 전했다.


경산시와 경북경산지역자활센터는 앞으로도 지역의 다양한 필요에 대응한 자활사업을 확대해 나가며 지역 경제 활성화 및 함께 할 수 있는 포용적 일자리 환경 조성에 힘쓸 계획이다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1400만원 시골땅 17억원에 삽니다…117배 투자한 이유는? [부동산AtoZ] 1400만원 시골땅 17억원에 삽니다…117배 투자한 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1400만원 시골땅 17억원에 삽니다"…117배 투자한 이유는

"대륙여신처럼 해달라" 17억 들여 성형…"예전 얼굴로" 또 성형 왜?

호주 총격범에 다가가 몸싸움, 총 뺏은 43세 과일장수…"진정한 영웅"

늘 쓰는 그자리…"칫솔 '이곳'에 뒀다간 세균 득실"

'링거이모' "반찬 값 정도 벌려고, 의사도 간호사도 아냐…박나래는 몰라"

2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인

"김건희, 尹 때문에 다 망쳤다며 계엄에 분노했다"

새로운 이슈 보기