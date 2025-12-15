본문 바로가기
일반

"도로명주소 쉽게 찾으세요" 남양주시, 휴대 편리한 주소정보안내도 베포

이종구기자

입력2025.12.15 14:58

남양주시, 시민 편의 증진 위해
휴대용 '접지형 주소정보안내도' 제작·배부

경기 남양주시(시장 주광덕)는 시민들의 주소 정보 접근성을 높이기 위해 접지형 주소정보안내도를 제작해 가까운 읍면동에 배부했다고 15일 밝혔다.

남양주시(시장 주광덕)가 시민들의 주소 정보 접근성을 높이기 위해 접지형 주소정보안내도를 제작해 가까운 읍면동에 배부했다, 남양주시 제공

남양주시(시장 주광덕)가 시민들의 주소 정보 접근성을 높이기 위해 접지형 주소정보안내도를 제작해 가까운 읍면동에 배부했다, 남양주시 제공

이번 주소정보안내도는 도로명주소와 주소정보시설에 대한 안내를 담아 도로명주소에 대한 이해를 한층 높였으며, 접지형 형태로 제작돼 편리하게 휴대할 수 있다. 또한 시 전체 안내도와 읍면동별 확대된 안내도를 통해 보다 상세한 주소정보를 얻을 수 있다.


시는 지난 12일까지 총 2000부(지역별 100부)의 주소정보안내도를 각 읍면동에 배부했으며, 안내도가 필요한 시민은 가까운 읍면동 행정복지센터 또는 시청 제2청사 4층 부동산관리과에 방문해 무료로 수령 할 수 있다.

주소정보안내도. 남양주시 제공

주소정보안내도. 남양주시 제공

이와 함께 주소정보안내도는 주소정보누리집> 주소활용서비스 > 도로명주소안내도를 통해 다운로드 받아 온라인으로도 이용할 수 있다.

남양주시 관계자는 "이번 주소정보안내도는 시민들이 주소 정보를 더욱 편리하게 활용할 수 있도록 제작했다"며 "앞으로도 시민들에게 유용한 주소 정보 서비스를 제공하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
