인제군, 겨울방학 청소년 정보화 교육 수강생 모집

강원도 인제군이 겨울방학을 맞아 청소년을 위한 정보화 교육을 운영한다.

군은 청소년들의 디지털 기초 및 응용 능력 강화를 위해 오는 23일까지 초등학생과 중·고등학생을 대상으로 '청소년 정보화 교육' 수강생을 모집한다고 밝혔다.

이번 교육은 △컴퓨터 기초 △디지털 동화책 만들기 △AI 쇼츠 크리에이트 캠프 △노코드로 만드는 나만의 앱 만들기 △ITQ 엑셀 자격 대비반 △컴퓨터활용능력 2급 자격 대비반 △웹툰 제작 등 총 12개 과정으로 구성됐다.

특히 중·고등학생을 대상으로 한 '웹툰 제작' 강좌 및 'AI 쇼츠 제작' 과정이 새롭게 개설돼 디지털 콘텐츠 제작 역량을 키울 수 있도록 구성됐으며, 파이썬 코딩과 노코드 플랫폼을 활용한 앱 개발 과정은 실무 중심의 디지털 활용 능력 향상에 초점을 맞춰 운영된다.

강의는 하늘내린센터, 기린국민체육센터, 친환경미생물센터 등에서 진행되며, 수강대상은 관내 초등학교 4~6학년과 중·고등학생으로 과정별 12명 내외의 소규모 수업으로 운영된다.

참가신청은 오는 23일까지 인제군 평생학습 홈페이지 또는 네이버 폼을 통해 가능하며 접수 인원이 초과될 경우 추첨을 통해 수강생을 선발한다. 모든 과정은 무료로 운영된다.

군 관계자는 "청소년들이 디지털 환경 변화에 능동적으로 대응할 수 있도록 기초부터 실무까지 다양한 교육 과정을 마련했다"며 "겨울방학 기간 동안 유익한 학습 경험이 되길 바란다"고 말했다.





