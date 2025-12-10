개인정보위, 디지털 포렌식 센터 출범…1호 조사 대상은 쿠팡

유출사고 발생 시 증거자료 직접 확보

개인정보보호위원회는 정부서울청사 내에 디지털 포렌식 센터를 구축하고 현판식을 개최했다고 10일 밝혔다.

개인정보위가 마련한 디지털 포렌식 센터는 해킹 등에 의해 발생한 개인정보 유출 사고 관련 디지털 증거를 전문적으로 수집하고 분석·관리하기 위해 구축된 전문 시설이다. 총 사업비 약 16억원이 투입돼 지난 1월부터 11개월에 걸쳐 구축됐다.

개인정보위에 따르면 올해 1월부터 11월까지 396건의 개인정보 유출 신고가 접수됐다. 이는 지난해 한 해 동안 발생한 307건보다 약 30% 증가한 수치다. 이 가운데 약 64%에 해당하는 253건이 해킹에 의한 유출로 확인돼 개인정보 침해 위협이 커지고 있다는 설명이다.

개인정보위는 이번 디지털 포렌식 센터 구축을 통해 대규모 유출 사고 발생 시 개인정보처리시스템 등의 디지털 증거자료를 직접 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 아울러 전용 장비를 활용해 사고 경위와 유출 규모, 범위 등에 대한 조사 역량이 강화될 것으로 기대하고 있다.

아울러 수집한 디지털 증거의 수집·분석·보관·파기 등 전 과정을 표준화된 절차에 따라 관리해 디지털 증거의 무결성과 조사 결과의 신뢰성을 확보한다는 방침이다.

개인정보위는 디지털 포렌식 센터를 쿠팡 개인정보 유출 사고 조사부터 본격 활용할 예정이다. 개인정보위는 대규모 개인정보 유출 사태를 일으킨 쿠팡에 대해 엄정 처분 방침을 내세우고 있다.

송경희 개인정보위 위원장은 "사회 전반의 디지털 전환이 가속화되면서 개인정보 유출 사고는 급격한 증가 추세로 포렌식을 통한 디지털 증거의 확보와 분석 역량이 매우 중요한 요소"라면서 "최근 SK텔레콤과 쿠팡 등 반복되는 대형 유출 사고로 인해 국민 우려가 커지고 있는 만큼, 이번에 신설된 포렌식 센터를 통해 사고 원인·피해 규모 등을 철저히 규명해 보호법을 위반한 사업자에게는 책임을 엄정히 묻고 근본적인 재발 방지 대책을 요구하겠다"고 강조했다.

