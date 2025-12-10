본문 바로가기
"버디보다 옷이 먼저!"… 롯데百 부산본점, 이탈리아 골프웨어 ‘필리포 피아나’ 팝업

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.10 09:19

숏뉴스
골프웨어 사러 오지호도 오지요

부산의 겨울에 이탈리아의 바람이 스며든다.


롯데백화점 부산본점 4층서는 이탈리아 하이엔드 골프웨어 'FP(필리포 피아나, Filippo Piana)' 팝업스토어를 다음 달 1월 4일까지 진행한다.

롯데백화점 부산본점 필리포피아나. 롯데백화점 제공

롯데백화점 부산본점 필리포피아나. 롯데백화점 제공

필리포 피아나는 세계 최고수준의 원단 생산지로 알려진 이탈리아 비엘라(Biella)에서 시작된 브랜드로 원단 선택에서부터 패턴 디자인, 봉제까지 모든 생산 단계를 섬세하게 관리하며 골프웨어 시장의 프리미엄 브랜드로 자리 잡고 있다.

이번 롯데백화점 부산본점 팝업에서는 FP의 대표 라인업인 '메인 컬렉션(Main collection)'과 '블루 라인(Blue Line)'을 선보인다.


메인 컬렉션은 이탈리아 원사와 원단을 사용해 한정된 수량을 제작하는 것이 특징인 상품들을 선보이고 블루 라인은스트레치, 흡습 소재를 활용해 필드와 일상에서 모두 착용할 수 있다는 활동성이 돋보이는 상품 라인이다.


이번 부산 팝업스토어를 기념해 오는 12월 12일부터 12월 14일까지 주말 3일간 FP에서 60만원 이상 구매 시 구매 금액대별 10% 롯데상품권 증정 사은행사와 함께 50/100만원 이상 구매 시 감사품으로 양말과 모자를 증정한다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
