코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등

코스피지수가 외국인의 매수세 속에 상승 마감했다.

8일 코스피지수는 전 거래일 대비 54.80포인트(1.34%) 오른 4154.85에 거래를 마쳤다. 이날 지수는 9.20포인트(0.22%) 오른 4109.25로 출발해 장 초반 하락 전환했지만, 오후 들어 본격적인 상승세로 돌아서며 4150선을 회복했다. 외국인이 3229억원어치를 순매수하며 상승장을 주도했다. 개인은 3428억원어치, 기관은 308억원어치를 각각 팔아치웠다.

8일 서울 중구 신한은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다.

시가총액 상위 종목 중에선 SK하이닉스가 6.07% 급등했고, 반도체 업종도 2.86% 상승해 지수 상승을 주도했다. SK스퀘어(6.62%), LG에너지솔루션(5.99%), 한화오션(5.07%), 한화에어로스페이스(4.69%), 삼성물산(3.07%), 셀트리온(2.07%), HD현대중공업(1.69%), 기아(1.62%), 삼성전자(1.01%) 등 대부분 종목이 상승했다.

반면 두산에너빌리티(-4.48%), 신한지주(-2.74%), KB금융(-2.14%), 삼성생명(-1.52%), 한국전력(-0.96%) 등은 하락세를 보였다. 특히 원전주는 김호철 감사원장 후보자가 과거 원전 운영에 반대했던 이력이 부각되며 매물이 출회했다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 3.05포인트(0.33%) 오른 927.79에 마감했다. 이날 지수는 3.78포인트(0.41%) 오른 928.52로 출발한 후 등락을 거듭하며 920선대 후반에서 소폭 상승 마감했다. 외국인이 3644억원어치를 대량 순매수했지만, 기관과 개인은 각각 1894억원, 1440억원어치를 팔아치웠다.

시가총액 상위 종목 중에선 2차전지주인 에코프로(21.26%)의 상승률이 두드러졌다. 이밖에 에코프로비엠(8.52%), 레인보우로보틱스(1.60%), 로보티즈(1.59%), HLB(1.02%) 등이 상승했다.

반면 에임드바이오(-15.12%), 디앤디파마텍(-13.45%), 펩트론(-6.32%), 보로노이(-5.88%), 삼천당제약(-3.70%), 코오롱티슈진(-3.38%), 이오테크닉스(-2.63%), 파마리서치(-2.24%), 에이비엘바이오(-1.99%), 리가켐바이오(-1.35%) 등은 하락세를 나타냈다. 특히 바이오 업종은 코스피 이전 상장이 결정된 알테오젠을 제외하고 대체로 약세였다.

임정은 KB증권 연구원은 "오전엔 FOMC를 앞두고 방향성 부재 흐름 보였지만, 오후 들어 중국 수출 호조, 반도체 상승 폭 확대 등에 힘입어 상승 마감했다"며 "중국 11월 수출이 전년 대비 5.9% 증가하며 예상치를 상회했다"고 짚었다.

그러면서 "LG에너지솔루션이 벤츠에 2조원 규모 전기차 배터리를 추가 공급한다는 소식에 강세를 보였고, 관련주도 동반 급등했다"며 "현대차그룹의 로봇·수소에너지 전담팀 신설 소식에 관련주 및 로봇 테마 상승 추세가 이어졌다"고 설명했다.

아울러 임 연구원은 "12월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 금리 인하가 기정사실화된 가운데, 연방준비제도(Fed) 통화정책 완화 전환, 인공지능(AI) 발 과잉발주 시작 등 기대로 내년 1분기 반등장이 연장될 것"이라고 덧붙였다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



