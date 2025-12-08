경기국제포럼, 10~11일 고양서 열린다…돌봄세션 개최

경기도가 오는 10~11일 고양 킨텍스에서 열리는 '2025 경기국제포럼'에서 돌봄세션을 개최한다.

경기국제포럼은 경기도가 지난해 처음 개최한 '경기글로벌대전환포럼'의 새로운 명칭이다. 다보스포럼처럼 세계적 석학과 국제기구 대표 등 유명인사를 초청해 대전환의 발상이 필요한 글로벌 의제를 다루는 행사다.

'AI 시대 돌봄·복지의 전환: 기술을 넘어 사람으로(Tranformation of CareWelfare in AI Era: Beyond Technology to People)'를 주제로 11일 열리는 돌봄세션에서는 인간 중심 복지사회를 위한 인공지능 기술과 쟁점, 인공지능 기술 개발 및 구현 때 윤리적 고려사항과 책임성에 대한 국내외 전문가들의 집중 토론이 펼쳐진다.

매리매든 네스퍼 조지타운대학교 예술과학대학원겸임교수는 인공지능 기술 개발 및 구현에서 윤리적 고려사항과 책임의 중요성에 대해 강의한다.

이어 다니엘 호프만 미국 버지니아주 헌든시 행정책임자는 윤리적 인공지능 도입과 돌봄의 인간 중심 패러다임에 관해 증감 공감력(Augmented Empathy)이라는 개념을 소개할 예정이다.

김정근 강남대학교 시니어비즈니스학과 부교수는 기술 중심에서 당사자 중심으로 돌봄기술의 패러다임 전환에 대해 발표하고, 김홍수 서울대학교 건강·돌봄AI센터 센터장은 기술을 넘어 공공 기반시설(인프라)의 복지 전환을 중심으로 인공지능 기반 돌봄의 사회적 설계를 주제로 강의한다.

김훈 경기도 복지국장은 "인공지능 돌봄 서비스 확대에 앞서 개인정보 보호와 인공지능의 윤리적 사용에 관한 법적·제도적 표준을 마련해야 하고 기술구현 비용 대비 서비스 효율성에 대한 검증도 필요하다"며 "인공지능 기술 활용에 따른 복지서비스에 대해 다양한 논의를 진행할 계획"이라고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



