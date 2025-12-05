최원호 KAIST 교수, 'K-T Rie Award' 수상

KAIST는 원자력 및 양자공학과 최원호 교수가 응용 플라즈마 과학 및 공학 분야 학회 'AEPSE 2025(Asian-European Conference on Plasma Surface Engineering)'에서 'K-T Rie Award'를 받았다고 5일 밝혔다.

최원호 KAIST 교수(오른쪽)가 ‘K-T Rie Award’를 수상하고 있다. KAIST 제공 AD 원본보기 아이콘

AEPSE는 아시아와 유럽 플라즈마 표면공학 연구자가 참여, 세계 연구자들과 최신 연구 성과를 공유하는 국제 학회로 격년으로 열린다.

'K-T Rie Award'는 독일에서 활동한 한국 출신의 플라즈마 표면공학 석학 이경종 교수의 업적을 기리기 위해 2015년 제정됐다. 이 상은 응용 플라즈마 과학·공학 발전에 기여한 국제 연구자에게 2년마다 수여된다.

최 교수는 플라즈마-액체 계면에서 일어나는 물리·화학적 변화를 규명하고 플라즈마 활성종 생성·에너지 전달 과정을 실시간으로 관찰할 수 있는 플라즈마 영상 진단기술(Plasma Imaging Diagnostics)을 개발해 계면 반응의 핵심 메커니즘을 밝혔다는 점에서 국제적으로 높은 평가를 받았다.

또 우주 분야로 연구를 확장해 전기 추진용 플라즈마 기술 기반의 '홀추력기' 개발 스타트업 '코스모비(Cosmo Bee)'를 학생들과 함께 설립하기도 했다. 특히 전기 추진용 플라즈마 기술은 최근 누리호 4차 발사에서 플라즈마 홀추력기를 탑재한 큐브위성 개발로 이어져 실제 우주기술로 활용하는 성과를 거뒀다.

최 교수는 "K-T Rie Award를 수상해 영광"이라며 "이번 수상은 국내 플라즈마 연구의 국제 경쟁력을 다시 한번 인정받은 결과물이자 KAIST의 융합 연구 환경 덕분"이라고 소감을 밝혔다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>