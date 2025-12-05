본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

스코넥, 日레드메이커와 MOU…도쿄타워에서 일본 시장 본격 진출

장효원기자

입력2025.12.05 09:33

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
스코넥, 日레드메이커와 MOU…도쿄타워에서 일본 시장 본격 진출
AD
원본보기 아이콘

스코넥 엔터테인먼트가 일본 레드 메이커 주식회사와 전략적 업무제휴(MOU)를 체결하고 도쿄타워에 입점하는 메타버스 테마파크 사업을 추진한다고 5일 밝혔다. 이번 계약은 단순한 협업을 넘어 일본 전역으로의 영업망 확대와 글로벌 시장 진출을 위한 교두보라는 점에서 의미가 크다.


레드 메이커는 'RED° TOKYO TOWER'라는 브랜드로 도쿄타워 하부 공간에서 일본 최대급 디지털 어뮤즈먼트 파크를 운영하고 있다. 해당 공간은 AR·VR 등 첨단 기술과 스포츠 요소를 결합한 체험형 엔터테인먼트 시설로, 일본 MZ 세대와 관광객을 중심으로 높은 인지도를 확보하고 있다.

스코넥엔터테인먼트는 이번 제휴를 통해 테마파크 내 ▲콘텐츠 기획 ▲IP 소싱 ▲운영 관리 등 핵심 사업 영역을 담당할 계획이다. 회사 측은 "유리한 조건으로 입점한 만큼, 상징적 의미는 물론 매출·수익 측면에서도 의미 있는 성과를 기대할 수 있을 것"이라고 전망했다.


또한 스코넥은 도쿄타워 프로젝트를 시작으로 시부야, 신주쿠, 롯폰기 등 일본 주요 상권에서도 유사 서비스 전개를 추진할 방침이다. 이를 통해 일본에서의 XR 기반 상업·엔터테인먼트 사업을 확장하고, 글로벌 시장에서의 영향력도 강화할 계획이다.


레드 메이커 관계자는 "스코넥이 보유한 고품질 VR·XR 개발 기술은 당사가 준비 중인 여러 산업 프로젝트와 높은 시너지를 낼 것"이라며 "공동 개발·해외 진출·플랫폼 확장을 통해 차세대 XR 시장을 선도하는 협력 모델을 만들겠다"고 말했다.

업계에서는 이번 계약이 스코넥의 해외 사업 확대 전략이 본격화된 신호탄이라는 분석과 함께 글로벌 XR 시장 경쟁력 확보에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보고 있다. 스코넥의 박원철 대표는 "이번 MOU는 스코넥의 핵심 역량인 VR·XR 콘텐츠 기술을 실제 산업 영역으로 확장하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "양사의 기술력과 비전을 결합해 글로벌 실감형 산업 생태계를 구축하겠다"고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동, 다 부질없네" [부동산AtoZ] "갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동,... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 기적같은 일"…걷기조차 힘들었던 이봉주, 22분30초만에 5㎞ 완주

"감옥서 술 주나", "리플리 증후군"…尹 계엄 1년 메시지에 비난 폭주

"도로 나뒹굴던 쓰레기 위험해"…손이 신호보다 빨랐던 배달기사 '엄지척'

"달걀 쇼핑몰 운영 의혹 이경실 아들…군 감찰 조사 착수"

"일본서 대만 사람처럼 보이자"…중국 관광객서 '여권갈이' 인기

추우면 꺼내 입는 '애착 패딩'인데…노스페이스 전수조사서 들통난 '이것'

쿠팡 정보 유출사태 엿새째, 김범석의장은 어디에

새로운 이슈 보기