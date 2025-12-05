고환율에 '물가 경고등'…글로벌IB, 물가 전망 줄상향 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①글로벌 IB "내년 한국 2.0% 성장…고환율에 물가도 오를 것"

②외국인, 코스피 본격 복귀하나…이달 들어 순매수 행진

③예타 면제 카드 꺼낸 정부…석유화학업계 스페셜티 전환 속도

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 3대 지수 보합권 혼조 마감

○11월 민간고용 3만2000개↓…금리인하 기대↑

○오는 9~10일 연방공개시장위원회 회의 주목

Top3 NEWS

■ "고환율 우려" 글로벌 IB, 韓 물가상승률 전망 줄상향 ○내년 韓 소비자물가 상승률 전망 평균 1.9%

○고환율, 시차 두고 물가 상승 영향 우려

○국제유가 하락세 등은 상방 압력 제한

■ 외국인 돌아오나, 이달 들어 순매수 전환…다시 반도체 사들여 ○이달 3일 연속 순매수 기록

○지난달 집중 매도했던 반도체 '사자' 전환

○외국인 순매수에 코스피 4000선 회복

■ '석유화학 스페셜티 R&D 예타 면제' 이달 나온다 ○11월 예정됐던 정부 로드맵, 12월 셋째주 공개

○고부가 전환 속도 위해 대형 R&D 패키지 마련

○NCC 사업재편도 연계…"감축 없이 지원 없다"

그래픽 뉴스 : 韓 수출, 日 턱밑추격…격차 270억달러 '골든 크로스' 임박

○올 수출액 7000억달러 코앞

○10월까지 격차 겨우 270억달러

○사상 첫 추월 기대감

the Chart : '천스닥' 산타 랠리 기대감 솔솔…"현금부자株 주목하라"

○코스닥 월평균 수익률 1~2월이 제일 높아

○국민성장펀드·IMA 모험자본등 자금수혈 기대

○랠리 주도주 포착 힌트 '잉여현금흐름' 주목

오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 엔에이치스팩32호 상장,확정공모가 2000원

코스닥 메리츠제1호스팩 청약,확정공모가 2000원

코스닥 아크릴 청약, 확정공모가 1만9500원

○해외

00:00 미국 공장수주(MoM) (9월)

00:00 캐나다 Ivey 구매관리자지수(11월)

08:30 일본 가계지출(MoM) (10월)

13:30 인도 금리 결정

16:00 영국 핼리팩스 주택가격지수(MoM) (11월)

16:00 독일 공장수주(MoM) (10월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 -6℃( ▲ 3 ℃ ) ｜최고기온 : 3℃( ▲ 1 ℃)

○강수확률 오전 20%｜오후 20%

○미세먼지 오전 보통｜오후 보통

