성평등부, 내년 예산 2조87억원 확정…올해보다 13%↑

오주연기자

입력2025.12.03 09:19

성평등가족부는 2026년 예산이 총 2조87억원으로 확정됐다고 3일 밝혔다. 올 예산보다 2303억원(13.0%) 증가한 규모다.


국회 예산 심의 과정에서 정부안 대비 총 91억원이 증액됐다.

급증하는 디지털성범죄에 효과적으로 대응하기 위한 중앙 디지털성범죄피해자지원센터 인력 증원 등에 14억원, 가정폭력·성폭력·스토킹 등 폭력피해자에 대한 무료법률지원 확대 등에 9억원, 성착취 피해 아동·청소년 치유와 회복을 위한 지역전담지원센터 사업비 2억원이 증액됐다.


'청소년상담 1388' 상담 대기시간 단축을 위해 온라인상담인력 증원에 4억원, 미디어 과의존 청소년 치유프로그램 확대에 2억원, 노후화된 청소년복지시설 개보수 지원 예산에 4억원이 늘었다.


내년 4월부터 시행되는 '아이돌봄사 국가자격제도' 운영을 위한 관리시스템 구축 예산 54억원도 반영됐다.

원민경 성평등가족부 장관은 "내년 예산은 안전하고 성평등한 사회 조성, 아이돌봄 및 한부모 지원 강화, 청소년의 건강한 성장 지원에 중점을 두고 편성했다"면서 "우리 사회 구성원 모두가 행복하고 성평등한 사회에서 더 나은 삶을 누릴 수 있도록 여건 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

