[책보세]때로는 과감히 베스트셀러를 버려라

[책보세:책으로보는 세상]

서점 주도 트렌드 좇는 韓 독서문화

하나의 지표일 뿐 개인 취향 찾아야

매년 연말·연초가 되면 온갖 트렌드 도서가 베스트셀러 상위를 차지한다. 트렌드 분석 자체가 또 하나의 트렌드를 이루는 아이러니한 현상은 자연스러운 연말 패턴으로 자리 잡았다.

하지만 외국인들에게 이런 모습은 사뭇 낯선 모습이다. 단일 트렌드를 전 국민이 따른다는 것 자체도 낯선 풍경일뿐더러, 굳이 그 트렌드를 분석해 생각의 주파수를 맞추는 모습은 그들에게 몹시 생경한 풍경이다.

과거 한국에 머무는 각국의 대사를 상대로 각 나라의 베스트셀러와 인기 요인을 파악한 적이 있다. 베스트셀러는 한 사회의 관심사를 압축·집약하고 있기에 그 내막을 파악하면 해당 시점의 사회 관심도의 맥락을 짚어낼 수 있을 것이란 기대 때문이었다.

해외 대사 인터뷰를 진행하면서 베스트셀러에 대한 질문에 그들은 특히 답변하기 힘들어했다. 베스트셀러 범주가 너무 넓어 특정 현상으로 한정하기 어렵다는 것이다. 특히 행복지수가 높은 북유럽 국가로 갈수록 문학 작품을 많이 읽었고, 취미 생활에 관한 책들이 높은 순위를 차지했다. 한 대사가 한국과 같이 특정 도서가 베스트셀러 상위 목록을 메운 상황이 다양성을 저해할 수 있다고 조심스럽게 전했던 우려는 아직도 깊은 인상으로 뇌리에 남아 있다.

국내 베스트셀러의 또 다른 문제는 선정의 주체가 서점이라는 점이다. 미국의 경우 도서 판매와 무관한 언론사가 베스트셀러 순위를 발표하지만, 국내는 책을 파는 시중 대형 서점들이 순위를 낸다. 베스트셀러는 순위에 포함된 자체로 판매 증대를 야기하는 이른바 베스트셀러 효과를 부르기 때문에 판매 유관 주체가 개입되면 공정성이 침해될 소지가 크다. 실제로 서점은 매년 트렌드 베스트셀러를 저가로 대량 공급받은 후, 소비자 노출도가 큰 배너광고 등을 전략적으로 진행해 수익률을 높인다. 판매율이 지지부진할 경우, 매대 앞줄에 배치하고 직원 추천 문구를 붙여 자체적으로 베스트셀러를 만들어 내기도 한다.

영미권이나 유럽권에서도 베스트셀러가 강력한 마케팅 수단의 일환인 건 분명한 사실이지만 우리나라만큼 쏠림 현상이 심하진 않다. 베스트셀러도, 트렌드 도서도 어쩌면 획일화된 사고에서 벗어나길 두려워하는 심리에서 기인한 두려움 때문일지 모른다. 언제부턴가 사회적으로 '나다움' '개성' '다름'을 적극 장려한다지만 그럼에도 우리 마음속 한구석에는 '군중 속의 한명'으로 안온하게 존재하고 싶은 마음이 베스트셀러 현상에 드러나는 것은 아닌지 살펴볼 일이다.

문제는 이런 현상이 '밴드왜건 효과'로 인해 올바른 독서를 가로막는다는 것이다. 밴드왜건 효과는 경제학자 하비 레이번슈타인이 주장한 개념으로 특정 재화에 대한 수요가 커질수록 그 사실 자체가 다른 사람들의 추가 수요를 만들어낸다는 것이 골자다. 즉 '다른 사람 다 그 책 읽는다는데 너만 안 읽을 거야?'라는 불안감을 조장하는 것. 긍정 의미의 독서를 유도하기보다 트렌드에 뒤처지지 말아야겠다는 불안감 조장은 책 판매와 독서율 증진에는 도움이 되지만 진정한 의미의 독서에는 아무런 유익이 되지 않는다. '베스트셀러는 자연스러운 사회 독서 지표일 뿐이지 독서의 나침반이 아니다'는 인식에서 건강한 독서 생활은 시작된다. 올겨울엔 베스트셀러가 아닌 내 취향에 맞는 책을 찾는 노력을 기울여보자. 독서 취향마저 남들 기준에 맞출 필요는 없으니까 말이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>