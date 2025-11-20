관악구, ‘로봇·AI 경진대회’ 참가자 모집…내달 8일까지

초등생 대상 12월 13일 구청서 개최

서울 관악구(구청장 박준희)가 다음 달 13일 오전 10시 구청 8층 대강당에서 열리는 ‘관악S밸리 로봇·인공지능(AI) 경진대회’ 참가자를 모집한다. 모집기간은 다음 달 8일까지다.

지난 9월 관악S밸리 창업페스티벌에서 열린 서울대학교 로봇·AI 경진대회에 참가한 아이들과 박준희 관악구청장. 관악구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 대회는 관악구의 벤처창업 거점기관인 관악중소벤처진흥원이 주관하고, 서울대학교 창업지원단이 협력기관으로 참여한다. 구는 이번 행사를 통해 청소년의 첨단 기술에 대한 이해와 관심을 높이고, 지역의 과학·창업 생태계를 확산하겠다는 방침이다.

경진대회는 초등학생들의 로봇 조작 능력과 문제 해결력을 겨루는 ‘로봇 축구’와 ‘로봇 농구’ 두 종목으로 구성된다. 모든 경기는 토너먼트 방식의 3판 2선승제로 진행되며, 경기 조는 현장 추첨으로 결정된다.

‘로봇 축구’는 초등학교 1~3학년을 대상으로 진행되며, 상대편 진영 골대에 공을 더 많이 넣는 참가자가 승리한다. ‘로봇 농구’는 4~6학년이 참가해 자신의 골대에 공을 먼저 넣는 방식으로 진행된다. 참가 대상은 관악구 소재 초등학교 재학생 24명으로, 신청은 다음 달 8일까지 QR코드를 통해 온라인으로만 가능하다.

구는 올해 7월 관악중소벤처진흥원을 출범하며 관악S밸리와 연계한 청소년 창업·기술 체험 프로그램을 운영하고 있다. 지난 9월 열린 ‘관악S밸리 창업페스티벌’의 서울대학교 로봇·AI 경진대회에서는 초등학생들이 로봇을 조정해 ‘스마트팩토리 물류 이송’과 ‘스마트에너지 이송 프로젝트’를 수행하며 관람객의 큰 호응을 얻은 바 있다.

박준희 관악구청장은 “미래 경쟁력의 핵심 중 하나는 AI를 활용한 로봇일 것”이라며 “이번 대회를 통해 아이들이 첨단 기술을 체험하고, 협동심과 도전정신, 문제 해결력을 키워 관악S밸리를 이끌 창의 융합 인재로 성장하기를 바란다”고 말했다.

관악S밸리 로봇·AI 경진대회 홍보 포스터. 관악구 제공. 원본보기 아이콘





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>