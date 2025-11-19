본문 바로가기
청도군, 2025 경북도 자원봉사평가서 '우수상'

영남취재본부 최대억기자

입력2025.11.19 15:59

청도군(군수 김하수)은 19일 영천시 실내체육관에서 개최된 '2025 경상북도 자원봉사 대회'에서 경상북도 자원봉사 우수시군 평가에서 '우수상'을 수상하는 영광을 얻었다.

평가는 자원봉사 역량 강화 도모를 위한 자원봉사 참여정도, 자원봉사 활성화 우수시책, 추진 실적 등 다양한 평가 지표에 따라 종합적으로 이뤄졌으며, 청도군은 이 평가에서 대상, 최우수, 우수 등 11번의 수상 경력이 있다.


홍봉옥 자원봉사센터장은 "올해도 많은 자원봉사자가 지역사회를 위해 함께해 준 덕분에 의미 있는 성과를 만들 수 있었으며 앞으로도 자원봉사자들이 자긍심을 느끼며 활동할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

김하수 청도군수는 "우수상 수상은 한 해 동안 보이지 않는 곳에서 늘 묵묵히 주어진 역할을 다한 자원봉사자들이 있었기에 가능했으며 앞으로도 자원봉사 활성화를 통해 행복한 청도군을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

