모티바코리아, 대한성형외과학회 'PRS KOREA 2025' 감사장 수상

글로벌 가슴 보형물 브랜드 모티바코리아(Motiva Korea)는 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스호텔에서 열린 대한성형외과학회(PRSKOREA 2025)에서 감사장을 수여받았다고 19일 밝혔다.

PRS KOREA는 한국을 비롯해 아시아·유럽·미주 등 전 세계 성형외과 전문의 및 의료 관계자들이 참여하는 국내 최대 규모의 성형외과 국제 학술행사다. 글로벌 의료계에서도 높은 학술적 권위를 인정받고 있다. 학회에서는 매년 최신 연구 결과, 임상 경험, 수술 트렌드를 공유하며 국내외 성형외과 학술 발전을 견인하는 핵심 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

모티바코리아는 이번 PRS KOREA 2025의 메인 PLATINUM 스폰서로 참여해 브랜드존과 미디어월을 운영하며 국내외 성형외과 전문의와 폭넓은 네트워크를 구축했다. 전시 부스에서는 모티바 프리저베(Preserve™)를 비롯한 다양한 임상 적용 사례와 최신 연구 데이터를 기반으로 글로벌 임상 흐름 및 수술 철학을 공유했고, 참석 의료진들과 심도 있는 의견 교환을 통해 현장 중심의 학술 논의를 이어갔다.

모티바코리아는 이번 PRS KOREA 2025에서 감사장 수상을 계기로 국내외 의료진과의 협력을 더욱 강화하고, 학술 분야 지원을 확대한다는 계획이다. 또한 글로벌 의료 기관과의 연구 협력 및 네트워크를 더욱 확장해 한국 성형외과 학술 수준을 세계에 알리고 국제적 위상을 강화하는 데 적극 나설 예정이다. 더불어 여성 건강 증진을 위한 장기적 CSR 활동 역시 지속 추진하며, 의료계와의 파트너십을 기반으로 학술·연구·교육이 선순환하는 생태계 조성에 힘을 보탠다는 구상이다.

모티바코리아 관계자는 "이번 감사장 수상은 PRS KOREA가 지닌 학술적 가치와 위상 속에서 모티바코리아가 함께 성장해왔다고 인정받은 결과"라며 "앞으로도 학회의 발전과 국내 성형외과 분야의 글로벌 경쟁력 강화에 기여하는 기업이 되기 위해 역할을 다하겠다"고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



